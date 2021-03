Atlético de Madrid finaliza anhelo en UCL

No hubo noche épica para el Atlético de Madrid, del mexicano Héctor Herrera, que se quedó en la banca. Chelsea avanzó a los cuartos de final, después de siete temporadas, tras imponerse 2-0 al cuadro español (3-0 en el global).

Los hispanos buscaban repetir lo del año pasado ante el Liverpool, al que eliminaron en octavos de final, en tiempo extra, con global de 4-2.

El Atlético generó poco, pero el dominio local se hizo presente al 34’, con un contraataque que concretó el holandés Hakim Ziyech.

Para el segundo tiempo, los colchoneros se quedaron con un hombre menos, tras la expulsión de Stefan Savic, al 81’. Y al 94’, Emerson hizo el 2-0 definitivo.

Los Blues tomaron venganza de las semifinales de 2014, donde los rojiblancos se llevaron la serie, y disputaron el título ante el Real Madrid.

2 CHELSEA 0 A. MADRID ESTADIO STAMFORD BRIDGE GLOBAL: 3-0



