¡IMPOSIBLE! El mejor GOL de tiro libre del mundo; desafió las leyes de la FÍSICA: VIDEO

El 3 de junio de 1997, el futbolista brasileño Roberto Carlos logró uno de los goles más emblemáticos de la historia del futbol a nivel mundial, este tiro libre parecía imposible hasta que el defensa del equipo brasileño lo realizó, dejando a todo el mundo con la boca abierta dada la complejidad del gol que por un momento daban por perdido, aquel tiro en el partido entre Francia y Brasil, empatando 1- 1 en París.

Analistas y expertos han estudiado profundamente tratando de encontrar una explicación física y lógica sobre éste histórico golazo de hace 23 años, indudablemente un efecto muy difícil de conseguir, aquella antesala del Mundial 98´ambos equipos estaban clasificados, uno como anfitrión y otro como campeón del mundo en el que Francia se quedó con la copa de aquel mundial, sin embargo la historia recordará aquel increíble gol.

El defensa lateral confesaría que nunca hubo ningún secreto ni truco para haber obtenido dicho golazo, "Mucha gente me pregunta cómo fui capaz de hacer el famoso gol contra Francia en el 97. No hay secreto, no tuve dudas, miré donde tenía que rematar y después no cambié de opinión. Creo que Dios también me ayudó, el viento empujó el balón, yo tenía tiempo de ver cómo iba la situación", recordó tiempo después el lateral.

Efecto Magnus

Sin embargo, la ciencia no podía quedarse con aquella respuesta del también futbolista del Real Madrid y por esta razón un grupo de especialistas se dieron a la tarea de explicar esta hazaña deportiva que conmocionó al mundo entero, además de poner el nombre de Brasil en alto, ya que como es sabido, los brasileños son famosos por llevar en la sangre el ADN pambolero.

En 2010l científico David Quere fue quién encabezó la investigación y análisis físico que llevaría a cabo Roberto Carlos y los resultados fueron sorprendentes ya que demostró que efectivamente no hubo ningún truco ni alguna especia de magia involucrada con aquel magnífico gol, durante una entrevista para la agencia de noticias AP.

"Nos topamos con una ley inesperada de la física, pero es posible que se repita", Quere y su grupo de científicos desarrollaron una ecuación bastante compleja en la extraña trayectoria de aquel gol, considerado como el mejor del mundo, dicha ecuación fue aplicada con una pequeña pistola para disparar balas al agua a 100 kilómetros por hora, descubriendo que la trayectoria de una esfera gira en espiral, sin embargo, aquella curva fue extraordinariamente marcada.

