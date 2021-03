¿Qué nos critican? Ahí están los resultados: Henry Martín en la semana del clásico nacional

Al acaparar los reflectores por su resonancia mediática, el América es objeto constante de evaluación. En estos momentos es sublíder y, pese a ello, se le critica el no desplegar una dinámica lúcida. Henry Martín, delantero azulcrema, externó su inconformidad sobre dichos comentarios.

“Estamos en segundo lugar, podríamos estar en primero. ¿Qué nos critican? Si se juega bonito o feo estamos dando los resultados que tienen que darse. Hemos tenido un cambio de entrenador, si bien al principio no vas a ver los resultados de jugar bonito como uno quiere, nos estamos adaptando a un nuevo sistema”, mencionó el atacante.

Por medio de videoconferencia, aclaró que la plantilla ha mostrado mejoras, por lo cual el clásico nacional de este domingo es un partido para demostrar que el equipo “está por encima y merece estar en la parte de arriba de la tabla”.

En primera instancia, el duelo pinta desproporcionado si se toma en cuenta que los americanistas llegan como sublíderes, mientras que los tapatíos se ubican en el noveno puesto y sólo tienen una victoria en sus últimos cinco enfrentamientos.

Chivas ve mal no convivir con jugadores del América; la rivalidad se queda en la cancha

No obstante, la ocasión más reciente que se vieron las caras, el Rebaño eliminó a su acérrimo rival en los cuartos del Guard1anes 2020, triunfando por global 3-1.

En aquella eliminatoria, Henry Martín falló situaciones de gol que pudieron cambiar la dirección de los partidos, por lo cual es consciente que ante el Guadalajara en Jalisco tiene una revancha.

“Chivas no va muy bien, es un problema que viene arrastrando desde hace varios torneos por alguna razón que no sabemos. Pero es un Clásico esto, todo cambia y no importan los lugares, importa quién da lo mejor en la cancha”, indicó.