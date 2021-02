Super Bowl LV: Buccaneers vs Kansas City, pasión en medio la contingencia del Covid-19

Aunque los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay no son los equipos de la NFL con más aficionados en México, sí hay en el país seguidores de ambas franquicias que tienen altas expectativas este domingo, durante el Super Bowl LV, pues aun con las dificultades que atraviesa el mundo ante la pandemia del coronavirus, están pendientes del encuentro.

Fuera de Tampa Bay existe un grupo de fans a los Buccaneers que se ha autonombrado Buccaholics y éste, a su vez, tiene una filial en México, la cual vibró en 2003 cuando su equipo brilló como campeón del Super Bowl XXXVII, y aunque en esta oportunidad los fans no se reunirán para ver el encuentro, debido a la contingencia sanitaria para evitar el contagio de Covid-19, se han puesto creativos para expresar su apoyo a la franquicia por medio de videos que suben en sus redes sociales y, mejor aún, en la semana del Super Bowl, esta comunidad tuvo una reunión virtual con el ex pateador argentino y ex jugador de los Bucs: Martín Gramática, quien vive en Tampa Bay. Esta charla de una hora se compartió en su cuenta de twitter @BuccaholicsMxi1 y hasta el momento acumula casi 300 visitas.

Mientras que los amantes de los Chiefs en México primero se repusieron a la decepción de no ver a su equipo en la capital del país, tras aquella cancelación del duelo en el Estadio Azteca ante los Rams por el tema del mal estado del césped, en 2018, pues incluso fans que viajaron desde Kansas City se unieron a los fans nacionales para presenciar el duelo en bares y restaurantes de la capital.

Eso sí, un año después, la comunidad chief en México celebró a lo grande la visita de un conjunto que, comandado por Patrick Mahomes, salió airoso de El Coloso de Santa Úrsula, al superar a los Chargers, para encaminarse a la conquista del Super Bowl LIV sobre los 49ers de San Francisco.

Hoy, el Club de Chiefs de Kansas City en México pide a todos los seguidores quedarse en casa para disfrutar del partido.

EL DATO

El Top 5 nacional

De acuerdo a una encuesta del sitio Primera y Diez, ninguna de las dos franquicias se encuentra entre las cinco de mayor quórum nacional que van en este orden: Pittsburgh Steelers; Dallas Cowboys; New England

Patriots; San Francisco 49ers y en quinto sitio los Miami Dolphins.

EL DATO

Estrategia de mercado

La NFL reconoce a México como su más grande mercado, detrás de Estados Unidos y por ello lanzó esta semana un sitio virtual para la venta de artículos de la liga y sus franquicias llamada TiendaNFL.com.mx que ofrece tanto artículos de sus 32 equipos, como productos conmemorativos del Super Bowl LIV.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

