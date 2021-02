Juan Reynoso asegura que León es el único equipo que le quita el sueño al Cruz Azul

Juan Reynoso pide mesura. El técnico de Cruz Azul está consciente, por los resultados que ha tenido el equipo en los últimos torneos, que la liguilla es la parte más importante, a pesar de tener cinco victorias consecutivas en el Guard1anes 2021.

Con el cuadro esmeralda, el cuadro celeste concluirá una serie de duelos ante rivales de cuidado en donde hasta el momento han vencido a Tigres y a Toluca.

“Tener los pies en el piso, hoy sólo León nos quita el sueño. El equipo está pensando en el corto plazo y no en más. Debemos seguir trabajando, no pensar en récords. Ni era la situación tan dramática al principio cuando perdimos, ni estar confiados porque las cosas van bien ahora. Debemos ser sensatos y seguir trabajando. Sabemos que la liguilla es lo importante”, dijo el estratega.

Reynoso considera que León ha regresado poco a poco el nivel del torneo pasado, donde fueron campeones.

“Es un equipo muy peligroso, que juega muy bien, ya despertó. Creo que por lo que he visto en la semana en los entrenamientos, podemos hacer otro buen partido allá, pero me queda claro que no podemos cometer ciertos errores que se hicieron ante Toluca”.