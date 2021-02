Juan Reynoso, satisfecho con la actuación de su equipo

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, valoró el triunfo ante Toluca 3-2, tras verse empatado y por la manera en que reaccionó su equipo.

El peruano sabe que falta muchos detalles por corregir, pero destacó la unión de su plantel:

“Lo que me gusta es que ha recuperado la memoria. Esto va semana a semana. Me preocupa un poco que nos hayan empatado, pero esperemos de ahora en adelante no sufrir tanto como hoy. Les estábamos haciendo daño y en dos descuidos nos empataron, y fue por mérito de ellos. El grupo está enchufado”.

Aseguró que la jugada donde intervino el árbitro Oscar Macías fue un mero accidente: “Es mala suerte, para él y nosotros. Lo conozco desde años, es un buen tipo. Por suerte el equipo se pudo recuperar. Todo quedó en anécdota”.

Reynoso reconoció que le gustó un poco más el rendimiento en el partido anterior contra Tigres: “lo del miércoles fue más intenso. Tengo que analizarlo, el rival nos hizo dos goles en cuatro minutos. Me quedo con el triunfo y hay que recuperar el volumen de juego”.

Por su parte, el técnico de Toluca, Hernán Cristante, aceptó que Cruz Azul fue superior: “No terminamos jugadas, no hubo profundidad, ni atacamos con los laterales como otros partidos. Dimos un buen partido a pesar de ello y ellos se defiende bien, es un gran rival. Este encuentro me deja muchas enseñanzas de cara al futuro”.

Por: Óscar Zamora

dhfm