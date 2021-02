Sólo pienso en lo mejor para el América, dice Pedro Aquino

El mediocampista del América, Pedro Aquino, asegura no estar incómodo con compartir la contención con Santiago Naveda, y dice que siempre piensa lo mejor para el equipo.

El peruano sólo jugó 45 minutos al lado del juvenil mexicano en el encuentro anterior frente a Gallos de Querétaro, pero entre ambos se acoplaron bien en ese lapso.

“Me he sentido muy bien, hay que prepararse y estar atento a lo que pide el profesor. Naveda está haciendo las cosas bien y la competencia entre nosotros es sana, no solo con él sino con Richard (Sánchez). Lo importante es que el equipo esté bien y gane cada semana, que es el objetivo”, dijo Aquino.

El sudamericano está agradecido con la confianza que le ha dado el técnico Santiago Solari hasta ahora: “No sólo él, sino también mis compañeros. Creo que he mejorado, aunque estoy consciente de que tengo que corregir algunas cosas. No he podido platicar con él personalmente, pero a todos los medios nos exige igual”.

Descarta que los buenos resultados del América en el Guard1anes 2021 sea por una cuestión de suerte: “Nada es así, todo ha sido por trabajo, hemos crecido y vamos a mejorar aún más. En mi caso, como el del Profesor Solari, vamos llegando apenas al club y falta mucho camino. Esto es del día a día”.

Por otro lado, alabó a Santiago Ormeño, delantero del Puebla, y aseguró, que el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, lo sigue muy de cerca desde hace mucho tiempo.

Finalmente, Aquino dejó en manos de los directivos de la Federación el tema de las acusaciones de racismo sobre el jugador ecuatoriano de Santos Laguna, Félix Torres, en el partido ante Atlético de San Luis: “Acá en el club no hemos tenido oportunidad de hablar sobre el tema. Lo único que les puedo decir es que yo estoy feliz con mi color, orgulloso de haber nacido así”, destacó.

Por Oscar Zamora

alg