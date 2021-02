Realeza de Qatar se NIEGA a saludar a árbitros mujeres en el MUNDIAL de Clubes: VIDEO

Un jeque de Qatar ha causado polémica en redes sociales debido a que durante la premiación en el Mundial de Clubes donde el Bayern Múnich derrotó al equipo mexicano, Tigres, donde consiguieron quedarse con el preciado título de la FIFA, pues se puede ver el momento exacto en el que se niega a saludar a las mujeres.

Durante la breve grabación se puede ver al miembro de la realeza de dicho país cuando se niega a darle la mano a las mujeres árbitros brasileñas, durante la entrega de premios del Mundialito, lo que causó indignación entre los internautas, quienes lo criticaron y tacharon de machista.

En las imágenes podemos observar su comportamiento, pues mientras se niega a saludar a las mujeres, podemos ver como a las silbantes varones si les da la mano con un signo de chocar las puños, para felicitarlos por su participación en el importante certamen que se llevó a cabo en su país.

Ante esto, usuarios en redes sociales han criticado las acciones del jeque, pues consideran que ha sido discriminación de género el hecho de no saludar a las árbitros, e incluso era una forma de discriminación hacia las mujeres que se encargaron de estar en el terreno de juego durante este importante partido.

Sin embargo, otros señalan que no les dio la mano porque el Islam considera a las mujeres una joya preciosa que no puede ser tocada si la ley no te lo permite o existe un vínculo entre ellos, lo que explicaría sus acciones y la reacción de las mujeres silbantes durante los protocolos de la premiación.

El jeque de Qatar es identificado como Hamad bin Khalifa Al-Thani, hermano del Emir de Qatar, quien fue el que negoció que el país fuera designado sede de la próxima Copa del Mundo de la FIFA, y que lamentablemente también ha sido acusado de realizar actos de corrupción para conseguirla.

Estas son las polémicas imágenes:

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt — Blanche Victoria (@tammytabby) February 12, 2021

BGM