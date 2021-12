Costará más de 50 mdp reabrir el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, asegura COM

Un gasto anual superior a los 50 mdp es el requerido para reabrir el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), según consideró el medallista olímpico Daniel Aceves, hoy vicepresidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), organismo que se reestructurará para allegarse de recursos privados y públicos para trabajar rumbo al ciclo olímpico que culminará en los Juegos de París 2024.

“He calculado que la operación del COM y del CDOM oscila en 50 y 60 mdp, pero eso es sin contar los apoyos financieros como: viáticos, pasajes aéreos, equipamientos y pago a equipos multidisciplinarios. Haremos un diagnóstico y una presupuestación y en base a eso presentaremos un proyecto a nuestro patronato, el que crearemos para generar recursos para el CDOM, el COM y las Delegaciones Mexicanas que compitan en eventos del ciclo olímpico e incidiremos en negociaciones para que haya recursos de carácter público”, comentó Aceves Villagrán.

El pasado 11 de noviembre, al ganar el proceso electoral, Marijose Alcalá, hoy presidenta del COM, anunció que rechazaría recursos del erario, pero Aceves considera viable contemplar ese apoyo y a su vez una reingeniería administrativa, jurídica, operativa y de las políticas del COM.

“Es muy importante generar un replanteamiento integrar: lograr la rearmonización del deporte mexicano con Conade, Codeme e Institutos Estatales del Deporte. No podemos hablar de un deporte exitoso si no se unifican criterios y en esto el COM está obligado a mirar hacia afuera a las necesidades de nuestro país y entender que tanto deporte como cultura física son herramientas social de inclusión y resiliencia”, agregó el único luchador mexicano con una presea olímpica, que logró en Los Ángeles 1984.