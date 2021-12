Concacaf: Estos son los rivales de los equipos mexicanos en la Concachampions

La Concacaf Liga de Campeones regresará a la actividad en febrero 2022, por lo que los organizadores ya presentaron las llaves para los duelos de los octavos de final, donde México contará con cuatro equipos, siendo Cruz Azul, León, Pumas y Santos Lagua los clubes de la Liga MX que tendrán que poner en alto el nombre del fútbol mexicano.

Después de realizarse el sorteo, los equipos aztecas ya conocieron a los clubes a los que tendrán que vencer para seguir avanzado en el torneo más importante a nivel de clubes. La lista de rivales estaba conformada por Hamilton Forge FC y Montreal (Canadá), Deportivo Saprissa y Santos de Guápiles (Costa Rica), Comunicaciones y CD Guastatoya (Guatemala), Cavaly AS (Haití), Motagua (Honduras) y Colorado, NE Revolution, Seattle y NYCFC (Estados Unidos).

Las llaves

Una vez sacadas todas las pelotas, es decir, revelados todas las llaves, los mexicanos quedaron de la siguiente manera. Pumas se tendrá que ver la cara contra Saprissa, León tendrá que luchar por su lugar con Guastatoya; Santos jugará contra Montreal y Cruz Azul disputará su lugar con Hamilton Forge.

El resto de los enfrentamientos de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf son: Colorado Rapids vs Comunicaciones, New York City FC vs Santos de Guápiles, New England Revolution vs Cavaly AS y Seattle Sounders vs Motagua.

Los partidos de ida se disputarán el 15 y 17 de febrero, mientras que la vuelta será del 22 al 24 del mismo mes. Los que avancen a los cuartos de final volverán a la actividad en el torneo de la Confederación para el 8 y 10 de marzo en la ida y en la vuelta en el 15 y 17 del mismo mes. La final está prevista para para jugarse a dos partidos, el primero a finales de abril y la vuelta en los primeros días de mayo.

