Xavi Hernández: Barcelona no se puede permitir empatar ni perder

La mañana de este lunes, Barcelona abrió las puertas del Camp Nou para que más de 9 mil aficionados vieran el regreso de una de sus leyendas, ahora como el nuevo entrenador. Durante la presentación de Xavi Hernández como el director técnico del equipo culé, el exmediocampista dijo unas palabras que cimbraron el inmueble, ya que aseguró que es el club más grande del mundo, por lo que no se pueden permitir un resultado que no sea una victoria.

El nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que el equipo azulgrana "no se puede permitir empatar ni perder" desde el terreno de juego del Camp Nou durante su presentación como técnico ante miles de aficionados azulgranas, esto mientras Laporta lo veía desde el rectángulo verde.



"Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición", añadió Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta, con el que se abrazó durante la formalización del contrato que se hizo en el mismo césped del feudo azulgrana.



Por su parte, el presidente sentenció que "este día marcará la historia del club, es una jornada muy emocionante".

Se animaron a cantar

Xavi Hernández atrajo 9.422 espectadores en el Camp Nou este lunes por la mañana en su presentación como nuevo entrenador del Barcelona después de que se oficializara su regreso al club de su vida la madrugada del viernes al sábado y, junto con el presidente Joan Laporta, se animó a entonar cánticos con los aficionados azulgranas que le ovacionaron en más de una ocasión.



Laporta fue el primero que cogió el micrófono para unirse al cántico 'Un dia de partit' (Un día de partido), mientras levantaba los brazos para animar aún más a unos seguidores ya de por sí entregados a la causa. Y Xavi, visiblemente emocionado, se acabó sumando al momento de euforia.





Los aficionados, equipados con banderas con los colores azulgranas y de la 'senyera' que se repartieron en los alrededores del estadio, llenaron la segunda y la tercera graderías de la tribuna del Camp Nou y parte de la segunda del gol norte. Las prácticamente 10.000 entradas fueron adquiridas sobre todo por jóvenes seguidores.



Todos ellos esperaron con paciencia el inicio de una presentación que empezó con 25 minutos de retraso, ya que Xavi estuvo más tiempo del previsto en las oficinas del club oficializando con Laporta el contrato que lo ligará al Barça hasta el 2024. De todas maneras, las rúbricas definitivas se hicieron sobre el mismo césped del Camp Nou, terminadas con un emotivo abrazo entre técnico y presidente.



Con este acto regresaron las presentaciones con público ante los aficionados azulgranas. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus en marzo del 2020, el Barça se había visto obligado a hacerlas sin aficionados en el estadio, como fue el caso en las de Memphis Depay y Sergio Agüero.

EFE