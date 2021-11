Checo Pérez correrá de poder a poder el Gran Premio de la Ciudad de México

En el segundo día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sergio Pérez aseguró ayer su mejor posición de salida en el Gran Premio de la Ciudad de México. Desde el cuarto sitio, el tapatío inicia la persecución de un memorable podio en la historia del automovilismo nacional.

No obstante, a pesar de conseguir el cuarto mejor tiempo, una sensación ligeramente negativa acompañó el cierre de la jornada en México. Después de finalizar detrás de Mercedes, Red Bull deberá repuntar en la decimoctava fecha del calendario en la Temporada 2021 de la Fórmula 1.

“Me siento frustrado porque teníamos para más y esperaba darles un mejor resultado. ¡Mañana llevaré en mi coche a cada uno de ustedes!”, publicó Checo en Twitter. El finlandés Valtteri Bottas (1:15.875), quien recibió el casco conmemorativo del legendario piloto argentino Juan Manuel Fangio, aseguró la pole position.

Asimismo, su compañero de equipo, Lewis Hamilton (1:16.020), estableció el segundo mejor registro en la última etapa de la clasificación. Un incidente con el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), además de un problema con el alerón de su monoplaza, determinaron el resultado del jalisciense. Tras imponer una marca de 1:16.342 en la Q3, el conductor de 31 años realizó un

segundo intento, sin embargó, abandonó la vuelta.

“Fueron muy competitivos, muy rápidos (Mercedes). Tuvimos que cambiar el alerón trasero de mi auto, a partir de ahí no fue el mismo en la clasificación. En mi vuelta, llegando a la curva 11 me encontré con Yuki, me levantó todo el downforce; perdí el control”, mencionó Pérez.

Previamente, en la tercera sesión de prácticas, Sergio finalizó primero, 193 centésimas delante del neerlandés Max Verstappen. En su sexta participación en casa, busca convertirse en el primer piloto mexicano en la historia en alcanzar el podio en el icónico Autódromo Hermanos Rodríguez.

GRAN PREMIO DE MÉXICO A DETALLE

20+ minutos se detuvo la Q1 por bandera roja (Lance Stroll).

5 lugares delante de su anterior mejor salida (noveno).

La Grada 2-A está habilitada totalmente para el GP de la Ciudad de México.

PARA HOY GRAN PREMIO CDMX / 13:00 HORAS / CANAL 5, FOX SPORTS Y STAR+

PARRILLA DE SALIDA POS. NOMBRE ESCUDERÍA

1. Valtteri Bottas Mercedes

2. Lewis Hamilton Mercedes

3. Max Verstappen Red Bull

4. Sergio Pérez Red Bull

5. Pierre Gasly AlphaTauri

