Canelo Álvarez y Caleb Plant ya están listos para el combate en el MGM Grand Garden

El tan anhelado pesaje de Canelo Álvarez y Caleb Plant llegó y terminó la espera de la afición que se formó desde muy temprano para poder asistir al evento.En primera instancia, apareció Caleb Plant, con una actitud bastante seria y denotando confianza plena. Al subir a la báscula, el estadounidense dio el peso de las 167 libras (75.75 kilogramos) demostrando también su imponente físico ante todos los asistentes en el MGM Grand Garden.

Plant es mayor en altura y por ende, en alcance. quizá eso y el que se mueve mucho dentro del ring, pueden ser sus mayores virtudes comparadas con las de Canelo, pero el tapatío es amplio favorito, pues así lo dicen las apuestas y los expertos del box.

El considerado mejor boxeador libra por libra, Saúl “Canelo” Álvarez, saliera al pesaje, con un atuendo de seda en color oro, subió al recinto para colocarse en la romana y dar las 168 libras (76.204 kilogramos) demostrando de igual manera el impactante físico que ha conseguido gracias a su gran entrenamiento de la mano de Eddy Reynoso.

Posterior a esto, ambos se colocaron frente a frente para verse la cara antes de la gran pelea de mañana (sábado), ninguno se quedó con las ganas y subieron la temperatura al lanzarse todo tipo de insultos constantemente y retarse a demostrar quién es el que obtendrá las cuatro fajas de las 168 libras.

La sorpresa de la ceremonia de peso, la leyenda de los pesos completos, Mike Tyson, estuvo presente en el pesaje apoyando al púgil mexicano y aseguró que “Canelo Álvarez es el mejor boxeador del momento y no hay nadie mejor que él, Plant no podrá ganarle”. pese a que son de la misma nacionalidad, no cree que su coterráneo tenga oportunidad ante el mexicano.

