F1: Checo Pérez dice que ya está "enfocado al mil por ciento" para el GP de México

El piloto mexicano Sergio Pérez compartió en redes sociales que está feliz de sentir tanto apoyo previo al Gran Premio de México 2021. “Tiempo de enfocarnos al mil por ciento en la pista”, escribió.

Mientras que en conferencia de prensa, el piloto de Red Bull dijo que el equipo desea que ocupe el primer lugar en el podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez (en caso de lograr dicho resultado se convertiría en el primer piloto en registrar dicho logro), asimismo, uno de los objetivos está en sumar el podio número 15 en su carrera.

Aunque, Pérez sabe que para concretar dicho resultado depende de varios factores, “todos están entusiasmados, es un lugar especial para nosotros. Veremos lo que pasa en el transcurso de la carrera, pero estoy seguro que todos en el equipo quieren que gane".

Para el originario de Guadalajara, Jalisco, será la sexta ocasión en la que competirá en el autódromo. Los mejores resultados los registró en el 2017 y 2019 que concluyó en la séptima posición. Mientras que su coequipero Max Verstappen ganó la carrera del 2017 y 2018.

Pérez, de 31 años, llega en esta ocasión ocupando el cuarto lugar en el Campeonato de Pilotos, con 150 unidades (se encuentra a 35 unidades de la tercera posición) y suma cuatro podios en la presente temporada: Gran Premio de Azerbaiyán (primero), Francia (tercero), Turquía (tercero) y Estados Unidos (tercero).

"Estar delante de Hamilton y Verstappen en la carrera del domingo es un problema que me gustaría tener, pero la decisión (sobre si dejaría pasar al neerlandés) se tomará en la carrera. Aún no hemos hablado de eso. Rebasar aquí es complicado porque ponemos mucha demanda en los frenos y el motor. Es una carrera complicada si no estás hasta adelante en la salida", afirmó Checo Pérez, quien espera tener una buena clasificación el sábado.

Horarios del Gran Premio de México

Viernes 5 de noviembre

Práctica 1: 11:30 horas

Práctica 2: 15:00 horas.

Sábado 6 de noviembre

Práctica 3: 11:00 horas

Clasificación: 14:00 horas

Domingo 7 de noviembre

Carrera: 13:00 horas

