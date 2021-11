Saúl Álvarez "El Canelo": Para mí no existen los límites

Convertirse en el primer hombre del mundo que logra todos los títulos mundiales supermedianos es un logro histórico para Saúl Álvarez, pero para el tapatío su ascendente carrera tiene un brillo sin fin.

El Canelo fue el invitado de honor en la clausura de la 59ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo, que se realizó esta semana en la Ciudad de México, y confesó que no visualiza ninguna barrera.

“A Eddy Reynoso se le ocurren cosas locas y yo siempre estoy puesto. Quiero hacer historia y estoy listo para lo que venga. A final de cuentas, mi carrera es hacer historia, estoy feliz porque siempre quiero ponerme retos. Buscar el título crucero es peligroso, pero me encanta ese tipo de proyectos; yo creo que a lo mucho subiré hasta las 180 libras”, confesó el boxeador mexicano.

“Para mí no existen los límites, para muchos sí los hay, pero para mí no. Ni siquiera yo sé cuál es mi límite, ni siquiera yo sé hasta dónde voy a llegar”, externó un seguro Álvarez Barragán, que levanta la mano para buscar el título crucero (190 a 200 libras) del CMB, dos divisiones arriba del peso en el que ahora es monarca absoluto (168 libras).

El tapatío reveló que desea pelear contra el congoleño Ilunga Makabu (actual monarca Crucero CMB) en México.

“Seguramente pronto me verán pelear por aquí, estamos armándolo. Hay que ver los detalles, hay muchas cosas por negociar, cada detalle cuenta, pero me encantaría la posibilidad de venir a pelear a nuestro país; eso me tiene contento”, expresó el púgil de 31 años de edad, que se considera en el mejor momento de su carrera.

“Ha sido el año de mi vida más destacado, en lo personal, no sé si para el boxeo nacional, pero sí me siento contento y orgulloso de representar a los mexicanos de la mejor forma que puedo”, agregó.