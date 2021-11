Junta Médica del CMB pide nuevas reglas para peleas con boxeadores que regresan del retiro

Ante el incremento de las peleas de exhibición que se realizan en el mundo para ver a leyendas del ring de nueva cuenta enfundarse los guantes, la Junta Médica del Consejo Mundial de Boxeo ha creado un reglamento que deben cumplirse en el regreso de estas grandes figuras.

Durante la última jornada de la 59 Convención del Consejo Mundial de Boxeo, el Doctor Paul Wallace, presidente de la Junta Médica del CMB, consideró cuatro puntos a cumplir para salvaguardar la integridad de expugilistas de más de 45 años de edad que regresan al encordado.

“Las exhibiciones boxísticas con celebridades no van a desaparecer y de una manera también atraen la atención al boxeo, pero puede haber inconvenientes como el desafortunado y poco ético nocaut que Vitor Belfort dio a Evander Holyfield, eso no refleja lo bueno del boxeo”, expresó el especialista, quien habló con 12 excampeones Mundiales para conocer su perspectiva respecto a estos regresos.

El grupo planteó que: estas peleas deben limitarse a máximo seis rounds de dos minutos cada episodio; los guantes deben ser de 16 onzas o menos; no se permitirá hacer nocauts y finalmente no se darán conteo de tarjetas, pues es una exhibición y no una pelea oficial donde deba haber un ganador.

“Este es solo un show porque la gente quiere volver a ver los movimientos que aun pueden hacer, no es una pelea sino un espectáculo”, reiteró el Dr. Wallace.

Figuras como Mike Tyson o Julio César Chávez han regresado para exhibiciones.

Refuerzan protocolo de suspensiones

La Junta Médica del Consejo Mundial de Boxeo reforzó los protocolos de suspensiones a boxeadores que han recibido un nocaut y consideró un total de 60 días de inactividad, divididos en tres distintas fases.

“En un momento no debe haber actividad atlética, mucho menos habrá contacto, pero poco a poco habrá un retorno gradual a la actividad”, expresó el Dr. Wallace.

De acuerdo a estas medidas, un boxeador que fue noqueado debe tener reposo absoluto los primeros 15 días después de haber recibido el golpe que lo derribó; los siguientes 30 días tendrá una etapa gradual de regreso a la actividad física, pero en ella no debe haber ningún tipo de contacto físico y al finalizar los 30 días de reanudación paulatina a la actividad, habría 15 días para poder regresar, también poco a poco, al contacto físico, para al final de esos 15 días iniciar la preparación para una función.

“Sabemos que en la realidad podemos ver que en menos de una semana los boxeadores regresan a entrenar después de recibir un nocaut, pero la suspensión significa que deben dejar que el cerebro descanse y todo el organismo se recupere; cada organismo lo hace distinto, pero necesitamos que haya un acuerdo general, global para cuidar al boxeador”, recalcó el galeno.

