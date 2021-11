Dos promesas del CMB van por el camino de la consolidación y del título mundial

Omar Aguilar y Alan David Picasso son dos de las promesas más importantes del CMB y se presentan este jueves dentro de dentro de las actividades de la Convención 59 del organismo que se realiza en la Ciudad de México.

El campeón juvenil pluma y supergallo ha dejado atrás los días difíciles que le dejó la pandemia y hoy es candidato a ser uno de los prospectos del año en el Consejo, el único peleador mexicano en esa lista.

“La verdad es que me sorprendió estar nominado. Me siento muy honrado por la distinción porque significa que lo duro que he trabajado y los sacrificios han funcionado y ahora estoy preparado para el siguiente reto”, afirmó Picasso que recién cumplió los 21 años.

Los gladiadores ya están listos para la contienda. FOTO: Óscar Zamora

El pugilista enfrenta al venezolano Bebé Millán, al que cataloga como “uno de los peleadores más fuertes y aguerridos de la división, pero estoy seguro que no defraudaré y saldré con la mano en alto”.

Por su parte, Aguilar, que viene de tres victorias consecutivas, subirá al cuadrilátero en los ligeros ante el neoyorquino Issouf Kinda.

“He progresado mucho, adquirido mucha fortaleza en el aspecto físico y madurez mental. El gimnasio es algo que te deja mucha enseñanza e intento prepararme cada día para tener una mejor oportunidad”, destacó.

“Estoy muy contento con los avances que he tenido. Quiero estar más alto en el ranking y disputar en 2022 un título plata o interino”, finalizó Aguilar.

