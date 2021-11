Argentina vs Brasil: Messi buscará el pase a Qatar 2022 ante la verdeamarela sin Neymar

Los amantes del futbol podrán disfrutar de un clásico más esta noche, cuando Argentina se enfrente a Brasil, pero tendrá un toque especial el partido en el Estadio San Juan del Bicentenario, ya que la Albiceleste se disputará su clasificación a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Para este partido Scaloni sacó a su mejor XI, mismo que será comandado por la estrella mundial, Lionel Messi.

El partido que se disputará a las 17:30 de México tendrá un sabor espacial para los fans de “La Pulga”, aunque no para los de Neymar, ya que el técnico de la selección brasileña decidió no incluirlo en la alineación que arrancará el partido; por lo que el duelo de compañeros no se dará desde el inicio en este partido y probablemente no se presentará en todo el cotejo, ya que es preferible no arriesgar a su estrella.

Se tiene que recordar que los visitantes ya están clasificados a Qatar 2022, por lo que no tienen nada que perder en este cotejo, gracias a esto decidió guardar a una de sus más grandes estrellas, aunque sacó a un cuadro bastante competitivo, con Vinicius por la banda derecha, Cunha en la punta y Raphinha en la izquierda para formar el tridente ofensivo.

Las alineaciones

Scaloni, entrenador de Argentina, decidió saltar al terreno de juego con Emilio Martínez (22) en la portería; Nicolás Otamendi (19), Romero (13), Molina (21) y Acuña (8) en la defensa; De Paul (7), Paredes (5), Di María (11) en el medio campo y en la ofensiva con Lionel Messi como capitán (10), Lo Celso (20) y Lautaro Martínez (22).

Por el otro lado, Bacchi realizó algunas modificaciones en su alineación con respecto al partido contra Chile, ya que saltó con un 4-3-3 en esta ocasión en Argentina. En la portería estará Alisson, en la defensa contará con Danillo, Marquinhos, Éder Militao y Alex Sandro; en la línea de media cancha alineó a Fabinho, Lucas Paquetá y Fred y en el ataque contará con el tridente ofensivo de Matheus Cunha, Vini Jr, y Raphinha.

Ahora solo queda disfrutar del partido y esperar que los jugadores brinden un gran espectáculo en el Bicentenario. El partido está programado para disputarse a las 17:30 de México, por lo que no se pueden perder este encuentro que se espera saque chispas.

