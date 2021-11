"Aguas que te voy a pegar duro": Julio César Chávez garantiza victoria contra Floyd Mayweather | VIDEO

Mientras se realizaban discursos, ceremonias y reconocimientos, durante la inauguración de la 59ª Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr., sentados en la mesa principal, tenían una peculiar conversación, de la que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, fue testigo y traductor, pues ambas leyendas se proponían mutuamente subir al ring a enfrentarse.

“Que van a echar una exhibición, entonces Chávez le dijo: “pero aguas que te voy a pegar duro” y Floyd le dijo: “está bien si quieres te peleo con una mano”; se proponían que en Texas para que hubiera muchos mexicanos que en México para que Chávez le diera una paliza…fue un momento muy divertido pero a la vez con mucho respeto y admiración mutua”, compartió Sulaimán Saldívar, quien ve con expectativas que la broma pudiera hacerse realidad.

“Puede ser que se dé. Ambos entienden que una cosa es una pelea y otra es una exhibición. Chávez empezó esto de las exhibiciones con ‘El Travieso’ Arce, lo ha hecho responsablemente por motivos muy especiales para causas muy nobles y es algo que admiramos y respetamos mucho”, agregó el dirigente.

Aunque al cierre del evento ‘Money’ no quiso hacer declaraciones al respecto, Chávez sí comentó lo que fue esa tarde de intercambio de palabras.

“Si se anima, claro que si. Él (Floyd) decía que jo era su tío (Roger Mayweather, a quien Chávez venció por KO en 1985) y yo le dije: ‘ya sé, pero de todos modos te voy a poner una chinga’; quiere que hagamos una exhibición yo le digo que ya no estoy para esos trotes, pero vamos a ver ¿por qué no? A lo mejor me puedo subir unos cuatro rounds con él”, expresó ‘El César del Boxeo’.

En enero pasado, Chávez garantizó que, de haber peleado en las 140 libras contra ‘Money’, cuando aún hacía peleas oficiales, le habría ganado al estadounidense, al asegurar que su propio sparring, José Luis Castillo, venció al estadounidense en las 135lb., el sin duda lo habría hecho en el siguiente peso.

Mauricio Sulaimán espera que en el 2022 se diera este encontronazo de dinamita y leyenda, aunque fuese a cuatro rounds de exhibición.