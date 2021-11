Marijose Alcalá dirigirá el COM

La medallista olímpica Marijose Alcalá es electa como nueva presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM). Alcalá Izaguirre es la primera mujer que dirige este organismo, además es diputada federal y desde San Lázaro dirige la Comisión del Deporte.

Con 87 votos a su favor, 46 para la planilla ‘Transparenciay Apertura’ y tres sufragios nulos, culminó el 12º proceso electoral en el que Alcalá se comprometió a generar una transformación del COM en sus primeros 100 días de gestión.

“Vamos a Reformar Estatutos, replantear misión, visión y valores del COM; aperturar de inmediato el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, al que llevaremos a la sustentibilidad e independencia con creativas fuentes de fondeo; Mexico es 11º en economía mundial ese lugar merece en deporte”, expresó la legisladora.

Alcalá prioriza también un proyecto de marketing rumbo a los Juegos de Paris 2024.

La elección fue a voto secreto y en urna de cristal, con la visoría de Peré Miró, como representante del Comité Olímpico Internacional.

Alcalá Izaguirre fue cuestionada por tener dos cargos que podrían encausar a un conflicto de intereses en la Cámara de Diputados y el Movimiento Olímpico. “No tengo impedimento legal para estar al frente de la Comisión del Deporte en San Lázaro y en el COM; por eso necesitamos del apoyo de todos (…) pero no se etiquetará recurso al COM y no es porque no se pueda o haya conflicto de intereses. Creemos fielmente que tiene que tener recursos propios, inteligencia y estrategia para lograr estos recursos”, garantizó.

¿QUÉ MÁS?

El 14 de febrero es la fecha límite que Marijose Alcalá propuso para hacer una renovación física, tecnológica, económica, administrativa y política del COM.

En diciembre habrá reunión del Sistema Nacional del Deporte, allí estarán: Ana Guevara, titular de Conade, Marijose Alcalá, titular del COM y Norma Olivoa González, Secretaria Técnica del SINADE.

Marijose Alcalá es la 2ª dirigente del Comité Olímpico Mexicano que además de este cargo, se desempeñe en el Poder Legislativo; antes de ella lo hizo Felipe ‘El Tibio’ Muñoz.

En San Lázaro, Alcalá atiende una reserva para que a Conade se le reasignen 320mdp que se le retiraron para el ejercicio 2020.

3 Años durará su administración, hasta 2024

Coinciden en renovación electoral

Para ambos grupos en la contienda electoral una prioridad es renovar la estructura electoral del COM; entre otros puntos: garantizar el voto decreto y sufragios por cada cargo, no por planilla; la próxima elección será después de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Quiero reconocer la comoetencia Norma Olivia. Tendrán la certidumbre de tener siempre puertas abiertas porque son el eje toral de este cambio”. Marijose Alcalá. Presidenta del COM. “El COM debe mantenerse autónomo, respetuoso y colaborador del Gobierno y pelearemos porque los atletas sean el eje toral”. Marijose Alcalá. Presidenta del COM Este proceso fue histórico. El COM necesita trabajo de tiempo completo, pero así lo aprobaron. Esperaba una votación más cerrada, pero hubo mucha presión, más de lo que se imaginan, no fue tan libre como esperábamos”. Norma Olivia González. Candidata a la presidencia del COM.

VOY POR MÉXICO

María José Alcalá Izguerra. Presidenta.

Daniel Aceves Villagrán. Primer Vicepresidente

Jaime Cadaval Baeza. 2º Vicepresidente.

Mario García de la Torre. Secretario General

Martha Hernández Sánchez. Prosecretaria

Jorge Alfonso Peña Soberanis. Tesorero

Rosalío Alvarado del Ángel, 1er Vocal

Lilian Estrada Bautista. 2º Vocal

Norma Baraldi Briseño. 3er Vocal

Miguel Cervantes Ledesma. 4º Vocal

Ismael Hernández Uscanga. Vocal Deportista.

PAL