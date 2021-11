Contienda por dirigencia del COM confronta a Marijose Alcalá y Norma Olivia González

Mientras la diputada Marijose Alcalá pugna por renovar el respeto al Comité Olímpico Mexicano y considera que su bandera será promover la unidad en el deporte; la abogada Norma Olivia González ve un COM fracturado en un sistema autoritario.

“Parece que hay una dictadura dentro del Comité Olímpico Mexicano actual del señor Padilla y creo que debe ser al revés: nosotros como Asamblea lo elegimos a él para que nos represente, no para que él nos tenga como un yugo. Es importante esa transformación y nosotros eso es lo que ofrecemos”, comentó González Guerrero, quien reiteró la existencia del Código de Buen Gobierno que instauró el Comité Olímpico Internacional en 2017.

“El Licenciado Padilla no lo quiso utilizar en el COM. Espero que la contienda de este 11 de noviembre sea limpia y transparente. Ya no hay más: todos somos del mismo ambiente somos Familia Olímpica pero no hay unidad sino rompimiento, ya está fracturado el COM pero la verdad es que somos los mismos y nos vamos a tiene que seguir viendo”, expresó la abogada.

Por su parte Alcalá Izguerra es hoy diputada federal por el PVEM, dirige la Comisión del Deporte en San Lázaro y llega, con el apoyo del Miembro Permanente del COI , Olegario Vázquez Raña, en busca de dirigir el COM.

“Es importante que todos respetemos las reglas. Que todos salgamos en unidad, porque no debe haber diferencias. Claro que hay competencia, todos los que estamos en el Olimpismo sabemos competir y nos gusta, pero sobre todo el respeto a las reglas pero debemos decir lo que no vemos bien, con respeto”, expresó la ex clavadista y medallista mundial.

Alcalá y González dirigen los equipos que buscan presidir al Comité Olímpico Mexicano, organismo que desde 2015 no recibe recursos públicos y cuyas instalaciones deportivas (el Centro Deportivo Olímpico Mexicano) cerraron en 2019, como respuesta a la reducción presupuestal del erario; pues aun cuando el COM recibe dinero de: Comité Olímpico Internacional, Solidaridad Olímpica, Solidaridad Panamericana o la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, no contó con presupuesto federal para mantener sus operaciones ni la atención a preseleccionados nacionales.

“La carta olímpica establece mantener una relación armoniosa con el Gobernante Federal y eso es lo que ofrezco: esa verdadera coordinación; pero el hecho de que yo esté no significa que me hayan impuesto”, garantiza González Guerrero.

“El COM es una institución que merece respeto, apoyo y que todos trabajemos en unidad para él”, asegura Alcalá Izguerra.

Norma Olivia asegura que no quería contender

Según la propia Norma Olivia González, no estaba entre sus planes formar parte de un grupo que ofreciera una opción administrativa para dirigir el Comité Olímpico Mexicano.

La abogada, hoy colaboradora en Conade y Secretaria Técnica del Sistema Nacional del Deporte, asegura que no es una “enviada” de Conade para monopolizar el poder en el deporte mexicano.

“El hecho de que trabaje en Conade no significa que haya surgido por imposición de la Conade. Soy miembro permanente del COM desde 2007 y estoy aquí porque quiero un cambio en el COM verlo transformado y con apertura.

“En un principio no era mi intención contender. Había otra planilla de Jorge Robleda (ex presidente de la FeMex Golf), con el señor Francisco Echeguren (de la FeMex Rugby); yo pensaba que era la mejor opción y quería que esa planilla progresara y a unos días de saber que no iban, decidí hacer una tercera planilla”, explicó.

“Me costó muchísimo trabajo que esa planilla se diera en solo tres días porque me ‘bajaron’ a presidentes de Federaciones Deportivas”, agregó.

Preguntas para Alcalá

Mientras, desde el Poder Legislativo Marijose Alcalá ya realizó las primeras dos reuniones de trabajo con la Comisión del Deporte de los diputados (y a la primera de ellas invitó a Ana Guevara, titular de la Conade).

“El deporte necesita respeto y unidad para mejorar el presupuesto y que los programas de desarrollo o promoción al deporte funcionen; escuchar a todos: desde un atleta, entrenador Conade, COM, Institutos estatales y municipales, Federaciones Deportivas; necesitamos voltear a todos lados, recorrer toda la República Mexicana no hacer que ellos vengan a hacerse escuchar nosotros ir con ellos”, expresó la ex clavadista.

Mientras Norma Olivia tiene una pregunta para la hoy legisladora, para saber su accionar a partir del 12 de noviembre, un día después del proceso electoral.

“El hecho de que ella sea presidenta de esa Comisión del Deporte, además de que es diputada: ella tiene una investidura y ella representa a unos votantes de un partido político que eligieron por ella (PVEM). Allí viene el conflicto y habría que preguntarle a ella: ¿qué va a pasar con ese cargo?”.

HA DICHO

“Es muy importante demostrar que los deportistas, en este caso, las mujeres ex deportistas, estamos preparadas para dirigir los temas en el deporte. Que vean que sabemos trabajar que vean que también sabemos construir” - Marijose Alcalá, Diputada y candidata a presidir el COM

HA DICHO

“No confío mucho en el Licenciado Padilla; está planeando algo, pero esto no es una guerra es ver quien es mejor opción. En lugar de preocuparte por ver quién es la mejor opción, estamos buscando a ver si llegamos a la contienda. Yo lo veo como un atleta que lo dejan fuera de un equipo y se está preocupando por participar en lugar de preocuparse por entrenar y no esta bien” - Norma Olivia González, Abogada y candidata a presidir el COM

A DETALLE

¿Quiénes votan?

Por primera vez en un proceso electoral del COM habría un visor del Comité Olímpico Internacional que dé fe de comicios secretos y libres. En ellos solo pueden participar tres gremios: Federaciones Olímpicas que son 36, Federaciones No Olímpicas que son 20, además de los Miembros Permanentes que suman 52 y son todas aquellas personas que fueron nombradas para integrarse al COM, para toda la vida.

¿Por qué no hay ‘Vocal Deportista' en una planilla?

Mientras la propuesta de Marijose Alcalá ‘Voy por México’ tiene como Vocal Deportista a Ismael Hernández, el único medallista olímpico mexicano del pentatlón moderno, la planilla ’Transparencia y Apertura’ no postuló a Vocal Deportista, pues, según informa Norma Olivia González, entre los primeros pasos es crear las comisiones de Mercadotecnia, Legalidad, Mujer y Deporte, Marketing y la Comisión de Atletas, pues no han existido al menos en las dos últimas administraciones y será de esta Comisión de Atletas que los deportistas elegirán a su Vocal Deportista.

EN NÚMEROS

11 Titulares ha tenido el COM

98 Años de existencia suma el COM

3 Años durará esta administración del COM

6 Años hace que no recibe presupuesto federal el COM

PERFILES

NORMA OLIVIA GONZÁLEZ GUERRERO

Licenciada en Derecho

Ex deportista de Alto Rendimiento en taekwondo. Campeona Panamericana en 1988.

Perfil: aunque cubrió los requisitos, no fue registrada para competir en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 cuando el taekwondo fue deporte de exhibición.

En el ámbito laboral, ha trabajado en el área jurídica de la Codeme, del COM, de la Federación Mexicana de Taekwondo y fue miembro titular de la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo (CAAD).

MARÍA JOSÉ ALCALÁ IZGUERRA

Licenciada en Derecho

Ex deportista de Alto Rendimiento en clavados. Ex atleta olímpica en Seúl 1988 y medallista mundial en Roma 1994.

Jefa de Misión de la Delegación Mexicana en los Juegos Centrocaribeños de Barranquilla 2018, colaboradora en la SRE. Presidenta de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados e integrante de la Comisión de Radio y Televisión, también en San Lázaro.

PLANILLAS

Voy por México

María José Alcalá Izguerra. Presidenta.

Daniel Aceves Villagrán. Primer Vicepresidente

Jaime Cadaval Baeza. 2º Vicepresidente.

Mario García de la Torre. Secretario General

Martha Hernández Sánchez. Prosecretaria

Jorge Alfonso Peña Soberanis. Tesorero

Rosalío Alvarado del Ángel, 1er Vocal

Lilian Estrada Bautista. 2º Vocal

Norma Baraldi Briseño. 3er Vocal

Miguel Cervantes Ledesma. 4º Vocal

Ismael Hernández Uscanga. Vocal Deportista.

Transparencia y Apertura

Norma Olivia González Guerrero. Presidenta

Luz Beatriz González Luna. 1ª Vicepresidenta

Jimena Saldaña Gutiérrez. 2ª Vicepresidenta

Joaquín de la Garma. Secretario General

Santiago Avítia Hernández. Prosecretario

Francisco Cabezas Gutiérrez. Tesorero

Fernando Lemmen Meyer. 1er Vocal

María Ange Diez González. 2ª Vocal

Juan Manuel Cossio Vázquez. 3er Vocal

Jesús Perales Navarro. 4º Vocal

En ambas planillas están integrantes del actual Comité Ejecutivo del COM. En ‘Voy por México’ están: Jaime Cadaval (hoy tesorero) y Mario García De la Torre (hoy Secretario General). En ‘Transparencia y Apertura’ está Jimena Saldaña, Vicepresidenta de Centrocaribe Sports y 1er vicepresidente en el actual COM. El Comité Olímpico Mexicano (COM) es la institución más antigua del deporte nacional. Fundado en 1923, el COM cumplirá un centenario de exigencia dirigido por vez primera por una mujer. En el COM se ha mantenido por 98 años un proceso de elección por planilla y no a votación por cargo.

MAAZ