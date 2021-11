Anett Kontaveit exhibe poderío y buena calidad de juego

La tenista originaria de Estonia, Anett Kontaveit exhibió su calidad de juego contra Barbora Krejcikova y mantiene una racha de victorias consecutivas, 27 de sus últimos 29 partidos.

Kontaveit durante su trabajo durante el juego confirmó el motivo por el que se encuentra entre las mejores.

“Debo creer más en mi y el juego definitivamente hace click al obtener más triunfos y jugar mucho tenis, sentirse cómoda y disfrutar el juego. Previamente he trabajado con psicólogos del deporte en casa, en Estonia. Yo creo que cuando era más joven pensaba mucho durante los encuentros y eso hacía que no enfocara en las cosas que hay que hacer, pensaba mucho en los resultados. Es muy fácil perder la concentración. Digo, sí ayuda. Yo creo al madurar sobrepasas esas cosas, entiendes en que debes concentrarte en ser mejor. Yo creo eso es lo importante en la carrera”.

Hoy, la tenista se concentra en disfrutar el tenis, en tener confianza de lo que se ha logrado durante todo el tiempo de entrenamiento en cancha.

“He tratado de enfocarme lo más posible, no ir por tiros muy arriesgados en los que no me siento cómoda. Definitivamente las metas importantes es dejar margen de juego para seguir mostrando arrojo y control siempre que sea posible”.