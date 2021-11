Busca Norma Olivia González Dirigir el Comité Olímpico Mexicano

A menos de diez días de que se realice el proceso de elección en el Comité Olímpico Mexicano (COM) hay dos planillas que se registran para la contienda en la que Carlos Padilla (que dirigió por dos periodos) anunció que no buscará su reelección; la más reciente, dirigida por Norma Olivia González Guerrero.

Además de la propuesta de la ex clavadista y medallista mundial Marijose Alcalá, para ser presidenta del COM, y quien va acompañada del ex luchador y medallista olímpico Daniel Aceves, como vicepresidente; este martes se registró un nuevo equipo en el que González Guerrero va acompañada por Jimena Saldaña, vicepresidenta en la organización Centrocaribe Sports y quien se postula como 2ª Vicepresidenta para el COM; la primer vicepresidenta en este equipo es Luz Beatriz González Luna, quien dirige ahora la Federación Mexicana de Vela.

González Guerrero es la actual Secretaria Técnica del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE); ha trabajado tanto en el COM como en la Conade en sus áreas jurídicas; también en la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo, además dirigió la Fundación Pro Mujer y Deporte.

La propuesta de Norma González se registró la tarde de este lunes en las oficinas del COM. En ella también están registrados: Joaquín de la Garma, presidente de la Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo, para Secretario General; Santiago Avitia, quien preside la Federación Mexicana de Tiro con Arco, como Prosecretario; Francisco Cabezas, por 30 años presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness; Fernando Meyer, quien dirige la Federación Mexicana de Golf; Arge Diez, presidenta de la Federación Mexicana de Remo; Juan Manuel Cosío (ecuestre) y Jesús Perales, que es el presidente de la Federación Mexicana de Voleibol.

Esta es la primera vez que dos mujeres dirigen planillas electorales en busca de darle titularidad a la 12ª administración del Comité Olímpico Mexicano.

Convoca González al COI al proceso

Además de presentar su registro como contendiente, González Guerrero convocó la intervención del Comité Olímpico Internacional en los comicios del próximo 11 de noviembre y solicito que en la Asamblea Electiva los votos sean secretos.

Norma Olivia recibió respuesta de Jérôme Poivey, Director Adjunto de Relaciones Institucionales y Gobernanza del COI y del Departamento de Relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales, solicitó a Padilla Becerra que las elecciones sean a voto cerrado.

El COI además enviará un observador independiente.

Para hacer elecciones transparentes y acordes a lo requerido por el COI, González Guerrero hace tres peticiones: el uso de urnas transparentes, papeletas foliadas con la firma de un representante de cada planilla y del observador designado por el COI, la supervisión del registro y entrega de boletas a los votantes por parte de los representantes de las planillas y del supervisor del COI.

