Boxeador Rey Martínez busca saldar cuenta pendiente con McWiliams Arroyo

El Campeón Mundial Mosca del CMB, Julio César ‘Rey’ Martínez (18-1, 14 KO's) por fin regresa al encordado. Después de que en dos ocasiones se cayera el pleito mandatorio ante el Campeón Interino verde y oro McWilliams Arroyo, el púgil de Tepito está listo para calzarse de nueva cuenta los guantes este 19 de noviembre en Manchester, New Hamphsire y en su regreso quiere levantar el puño propinando el primer nocaut que reciba en su historia el boricua.

“Sé que McWilliams Arroyo viene con todo, nadie viene a perder, pero no se me hace de peligro, yo quiero ir por los verdaderos Campeones: el ucraniano (Artem Dalakian, 20-0, 14 KO's), el inglés (Sunny Edwards, 16-0, 4 KO's) o el japonés (Junto Nakatani, 20-0, 17 KO's), que van invictos, que tienen una buena cantidad de nocauts, yo quiero tener enfrente a los verdaderos Campeones y pelear con ellos; McWilliams Arroyo es uno más, no lo hago menos pero yo quiero ir por unificaciones”, expresó Martínez, quien no quiere esperar a las tarjetas para saberse vencedor.

“Estamos preparándonos, como siempre: con todo menos con miedo. Vamos con el coraje encima y vamos a callar bocas, no vamos a dejar que los jueces decidan la pelea vamos por ese nocaut, para enfrentarnos a los verdaderos campeones y a trabajar en las unificaciones”, externó.

El combate forma parte de la cartelera en la que el estadounidense, Campeón Mundial Mediano de la OMB, Demetrius Andrade expondrá su cetro ante el irlandés Jason Quigley.

Foto: Instagram

Postergado en dos ocasiones

El pleito Martínez vs. Arroyo se postergó en dos ocasiones, ambas a causa del mexicano: primer por enfermedad viral del ‘Rey’ (que no fue COVID-19) y después por una fractura en la muñeca, pero hoy Julio César, quien es manejado por Eddy Reynoso (entrenador en jefe del ‘Canelo Team’) ya tiene alta médica y ‘dinamita acumulada’ en los puños para subir los tres escalones.

“En esas dos ocasiones estaba muy triste porque jamás había tirado una pelea y quería seguir con la función, dolía y todo pero decía ‘¿somos hombres o payasos?’ Entrenábamos igual y ahora, pues estamos más que contentos, emocionados. Ahora sí al fin vamos por Arroyo. Ya me atendí de todo, ya quedó en la muñeca como un cayo y estamos no al 100, sino al mil por ciento”, garantizó el peleador, quien tomó como base de su preparación el Centro Ceremonial Otomí.

“Ya estuve allá y estaré un mes en San Diego, California, me voy la otra semana con Eddy (Reynoso) y Saúl (‘Canelo’ Álvarez) y, primeramente Dios, después me voy a Inglaterra”.

De triunfar el viernes 19 de noviembre en el Reino Unido, se abrirán las puertas para ‘Rey’ Martínez, en camino de buscar los pasos que ya traza Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en la división de los Supermedianos: conquistar los cuatro cetros de la división; hasta ahora, el tapatío tiene los de: CMB, AMB y OMB, el próximo 6 de noviembre ante el invicto estadounidense Caleb Plant va por la corona de la FIB.

dhfm