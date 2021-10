Mente Mujer: Kenti Robles, una ambición sin límites

Entre los nombres de las deportistas que representan con satisfacción a su país, está el de la futbolista Kenti Robles, multicampeona en el Viejo Continente y primera mexicana en vestir los colores del Real Madrid.

Sólo tenía 8 años cuando, con su familia viajó a Europa. Partió de la CDMX a Barcelona. Su madre es de origen peruano y su padre mexicano, aunque por tantos años de residir en España, su acento es similar al de los catalanes.

Con 30 años, hoy es estandarte de la Selección Nacional que dirige la técnica Mónica Vergara, en donde se siente orgullosa de sus raíces: “me acuesto y me duermo sintiéndome mexicana al 100 por ciento”.

Robles Salas cuando está de visita en suelo azteca, recuerda episodios de su infancia y también disfruta de la gastronomía del país. “Cuando me doy un capricho intento que sea en un restaurante mexicano”, confesó.

A los 14 años entró a las fuerzas inferiores del Espanyol. En la campaña 2009-10 se dio su incorporación al primer equipo, y en ese ciclo logró su primer título europeo, ganando la Copa de la Reina. Ya militó en los conjuntos de mayor tradición de España, al ganar cinco trofeos con el Barcelona y cuatro con el Atlético de Madrid. De ser una de las mejores futbolistas extranjeras en el balompié ibérico, llegó la invitación del naciente proyecto merengue.

En más de 100 años de historia, el Real Madrid no tenía rama de futbol femenil, y al obtener su puesto en el máximo circuito, la directiva reclutó a jugadoras que estuvieran a la altura de la institución. Entre ellas estuvo Kenti Robles.

La zaguera tricolor se convirtió en la primer mexicana en vestir dicha playera y, por si esto no fuera suficiente, el 31 de agosto hizo el primer gol de su club en una Champions League. “Esto es algo de lo que todavía no soy consciente, porque si te soy sincera, quiero más. No me conformo. Sé que puedo dar muchísimo más”, expresó.

Al atender una entrevista para Mente Mujer, Kenti reflexionó sobre la revolución que se está dando en el futbol femenil, en específico en la Selección Nacional que, ya desde 2021, tiene a mujeres dirigiendo en todas sus categorías. En el Tri mayor está

Mónica Vergara; en la Sub 20, Maribel Domínguez; en Sub 17, Ana Galindo, y en la 15, Karla Maya. Con ellas es como la futbolista merengue ve el progreso.

“Con Maribel y Moni crecí jugando. Es un placer ver dónde están. Moni siempre se ha preparado (…). Seguiré diciendo que es la adecuada para que nosotras no tengamos techo (límites)”, afirmó.

Para ella, el futbol femenil no es una moda. Es el presente y futuro de los sueños de muchas niñas en diferentes partes del mundo. Sabe que las jugadoras deben mostrar profesionalismo y, para que haya más mexicanas en clubes como el Real Madrid, deben ir a jugar a Europa para demostrar sus capacidades.

Kenti es licenciada en Pedagogía, como su tía, a quien acompañaba a las clases. De momento no ejerce y se ve más tentada a no abandonar este deporte.

“Cada vez que veo que se acerca mi final en el campo, creo que no podré desprenderme del futbol. Me estoy planteando estudiar algo relacionado con esto. Sé que quiero trabajar en mi selección, me ha dado muchísimas cosas, cuando estoy aquí estoy más contenta”, concluyó.

PAL