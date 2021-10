Minuto a minuto GP de Turquía: Valtteri Bottas gana la carrera y Checo Pérez finaliza en tercer lugar

La Fórmula 1 regresa este fin de semana, donde seguiremos viendo la disputa por el título en el campeonato de pilotos y constructores. Sergio Pérez inicia la carrera en la posición número seis en busca de su tercer podio de la temporada en un circuto con piso mojado.

¿Cuándo y a qué hora ver el Gran Premio de Turquía?

Este domingo 10 de octubre, se disputará la segunda edición consecutiva como carrera emergente del Gran Premio de Turquía, en el Circuito de Estambul.

Horario de la carrera 10/10

México: 07:00 horas

Estados Unidos: 05:00 horas PT / 08:00 horas ET

¿Dónde ver el Gran Premio de Turquía?

La carrera será transmitida en vivo y sin comerciales por las plataformas F1TV Pro, Star Plus y por el canal televisión Star Action (México y latinoamérica).

Para Estados Unidos de igual manera la puedes ver en inglés por F1TV Pro y en español por TUDN US. También puedes ver la carrera en diferido por Fox Sports 3, ESPN (disponible sólo en sudamérica) y Canal 9 de México.

La parrilla de salida

* Daniel Ricciardo arranca en el lugar 20 por cambio de su unidad de postencia

Minuto a minuto GP de Turquía

6:10 Inicia bajo la lluvia el desfile de pilotos en el Circuito de Estambul.

6:40 Inicia ceremonia de presentación de la inciatuva We Race as One.

7:03 ¡Inicia la carrera y Checo Pérez sube a la posición número 4!

7:15 Después de 9 difíciles vueltas detrás de Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton ya es octavo.

7:19 Lewis Hamilton trae ritmo de los pilotos de la punta y ya es sexto lugar tras superar a Lando Norris en la vuelta 11.

7:27 Lewis Hamilton ya marcha quinto y en busca de Checo Pérez justo en la vuelta 16.

7:31 Carlos Sainz ya marcha noveno tras arrancan en la posición 19, justo en la vuelta 19.

7:37 Lewis Hamilton recupera ritmo y busca alcanzar a Checo Pérez en la vuelta 22 de 58.

7:37 Daniel Ricciardo es el primero en parar en pits, sale con su segundo juego de gomas intermedias en la vueta 22,

7:42 Vuelve a caer lluvia con más intensidad en la vuelta 25.

7:46 Sergio Pérez se defiende de Lewis Hamilton en la vuelta 30.

7:47 Lewis Hamilton se coloca a un segundo de distancia de Sergio Pérez en la vuelta 31.

7:57 Impresionante defensa de Checo Pérez ante Lewis Hamilton en la vuelta 35.

8:00 Max Verstappen hace una parada muy rápida en la vuelta 36.

8:02 Checo Pérez para en boxes y cae al lugar 6 tras parada lenta.

8:04 Tras para absurda Vettel regresa por gomas intermedias.

8:07 Le avisan a Charles Leclerc que existe la posibilidad de no parar

8:12 Lewis Hamilton decide no parar en los pits a 13 vueltas del final

8:16 Valtteri Bottas regresa a la punta de la carrera en la vuelta 42.

8:18 Checo no logra avanzar tras parada de Charles Leclerc tras su parada en la vuelta 48.

8:23 Checo Pérez es cuarto tras parada de Lewis Hamilton en la vuelta 50.

8:24 Checo Pérez ya es tercero tras pasar a Leclerc en la vuelta 52.

8:34 Valtteri Bottas gana el Gran Premio de Turquía, Max Verstappen finaliza en segundo y el mexicano Sergio Pérez completa el podio.