Solari no juzga al Monterrey, tras una atípica semana por contagios de Covid-19

Tras vencer esta noche 2-0 al FC Juárez, en un juego que tuvo que ser reprogramado por positivos en el Monterrey que contagiaron al América, Santiago Solari, DT de las Águilas, no tiene reproches contra los Rayados.

Indicó que la emergencia sanitaria por el coronavirus genera mucha incertidumbre, al grado de que se llegaron a presentar 19 casos en Fuerzas Básicas, por lo cual se tuvieron que realizar nuevos test por falsos positivos.

“No voy a juzgar y no me corresponde. Todos somos adultos y tenemos nuestras responsabilidades, las nuestras son futbolísticas… Nosotros tenemos que cumplir y ser responsables, que también no es fácil, es difícil llevar el tapabocas para nosotros y para los jugadores. El culpar o señalar, no soy fan”, dijo el estratega.

Por medio de videoconferencia, catalogó como atípica y larga esta semana por las alarmas de contagios. “No sabíamos cuándo se iba a jugar este partido. Todo esto genera un montón de incertidumbre”, mencionó.

Asimismo, explicó que este tema no es privativo de ningún club, pues todos están con el riesgo de sufrirlo.

Con las anotaciones de Emanuel Aguilera, con un cabezazo al 29’, y Roger Martínez, de zurda al 74’, los azulcremas obtuvieron su segundo triunfo del certamen, y aunque Solari percibió una mejora respecto al duelo anterior, afirmó que aún tienen áreas en las cuales pulirse.

uD83DuDCF9 #ElResumen



Revive los mejores momentos del enfrentamiento entre América y Juárez en el encuentro de la #Jornada3 #Guard1anes2021 de la #LigaBBVAMX pic.twitter.com/tXvufQ0Zi6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 27, 2021

Por su parte, Luis Fernando Tena, estratega del FC Juárez, destacó que en el primer tiempo lograron tener una posesión de balón de 58 por ciento, aunque aceptó que les falta profundidad. Su equipo sólo tiene una anotación en tres juegos.

Para su siguiente compromiso el domingo en la Jornada 4, el América visita La Comarca para chocar ante el Santos, el cual es sublíder y marcha invicto con dos victorias por una igualada. En tanto, los Bravos visitan el sábado al Guadalajara.

Por: J. Alexis Hernández