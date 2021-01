¿Qué pasó el 26 de enero? Nace José Mourinho, considerado como uno de los directores técnicos más exitosos del mundo

Reconocido como uno de los entrenadores más reconocidos y exitosos del mundo, un día como hoy pero de 1963, nace José Mario Santos Mourinho, mejor conocido como José Mourinho.

Hijo María Júlia Carrajola dos Santos, y del futbolista y entrenador Félix Mourinho, nieto del presidente del club de fútbol Vitória de Setúbal el fútbol ha corrido por su sangre antes de nacer.

Actualmente se desempeña como entrenador de fútbol, siendo uno de los más exitosos y a la vez polémicos de los últimos tiempos, gracias a sus triunfos y polémicas declaraciones.

Con tal linaje familiar no es de extrañar que Mou quisiera ser futbolista, y de hecho llegó a jugar con el Sesimbra, equipo de la segunda división B portuguesa.

Su trayectoria profesional como jugador fue fugaz, por lo que muy pronto, desde los 15 años, comenzó a introducirse en el mundillo de los entrenadores, ayudando a su padre como espía del Belenenses, compensando con creces en su faceta de entrenador la frustración que sintió en su juventud por no dar la talla como jugador.

Estudió Educación Física, con especialidad en Metodología en Deportes. Hizo el curso de la UEFA de director técnico de fútbol en Escocia.

En los años 90 trabajó como asistente en el Vitória de Setúbal. Trabajó junto a Sir. Bobby Robson en el Sporting y luego en el FC Porto. En 1996 ambos fueron a Barcelona, años después Robson dejó el Barsa, pero Mourinho decidió quedarse para trabajar con el nuevo técnico, el holandés Louis van Gaal. Cuando acabó la temporada 1999-2000 dejó el Barcelona para regresar a Portugal.

Primera oportunidad como entrenador

Finalmente llegaron sus primeras oportunidades como primer entrenador: nueve meses en el Benfica; luego el Uniao Leiria, que acabó cuarto en la liga; de nuevo el Benfica, y finalmente, en enero del 2002, el Oporto, que se hallaba sumido en la crisis y con el que, sin embargo, cosecharía sus primeros titúlos.

En su primera temporada en el Oporto, la 2002-03, logró triplete: Liga, Copa y Copa de la UEFA. En la segunda, la 2003-04, ganó la Liga portuguesa y nada menos que la Champions League o Copa de Europa.

En junio de 2004 Mourinho fichó por el Chelsea. Logró la Copa de la Liga Inglesa, la Carling Cup, al batir al Liverpool. En la temporada 2005-2006 volvieron a ganar la liga venciendo al Manchester United, logrando así el bicampeonato de la Liga Premier y el cuarto título de liga consecutivo. En la temporada 2006-2007 ganó nuevamente la Copa de la Liga (Carling Cup) venciendo al Arsenal.

El 20 de septiembre de 2007 Mourinho dejó al Chelsea, tras lo que fichó por tres temporadas por el Inter de Milán. En 2008 consiguió con su nuevo equipo la SuperCoppa Italia 2008 contra la Roma y campeón de la Serie (A) 2008-2009.

El 28 de mayo de 2010 se hizo oficial el fichaje de Mourinho por el Real Madrid por cuatro temporadas. El 20 de mayo de 2013, se anuncia la salida de Mourinho del Real Madrid

Actualmente se desempeña como entrenador del Tottenham Hotspur, equipo con el que firmó por tres temporadas.

En 2004 y 2005 mejor entrenador de fútbol del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Además, recibió el FIFA Balón de Oro como mejor entrenador de 2010. Es, junto a Ernst Happel y Ottmar Hitzfeld, el único en ganar hasta esa fecha la 'Champions' entrenando a dos equipos distintos: Oporto e Inter de Milán.

Clubes

Como asistente técnico

1992 — 1994: Sporting de Lisboa

1994 — 1996: FC Oporto

1996 — 1997: F.C. Barcelona

1997 — 2000: F.C. Barcelona

Como entrenador

S. L. Benfica — Portugal — 2000 — 2001

U. D. Leiria — Portugal — 2001 — 2002

F. C. Oporto — Portugal — 2001 — 2002

F. C. Oporto — Portugal — 2002 — 2003

F. C. Oporto — Portugal — 2003 — 2004

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2004 — 2005

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2005 — 2006

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2006 — 2007

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2007 — 2008

Inter de Milán — Italia — 2008 — 2009

Inter de Milán — Italia — 2009 — 2010

Real Madrid — España — 2010 — 2011

Real Madrid — España — 2011 — 2012

Real Madrid — España — 2012 — 2013

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2013 — 2014

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2015 — 2015

Chelsea F. C. — Inglaterra — 2015 — 2016

Manchester United F. C. — Inglaterra — 2016-18

Tottenham Hotspur F.C. — Inglaterra — 2019

Palmarés

Campeonatos Nacionales

Liga portuguesa — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2003

Copa de Portugal — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2003

Supercopa de Portugal — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2003

Liga portuguesa — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2004

Premier League — Chelsea — Inglaterra — 2005

Football League Cup — Chelsea — Inglaterra — 2005

Community Shield — Chelsea — Inglaterra — 2005

Premier League — Chelsea — Inglaterra — 2006

FA Cup — Chelsea — Inglaterra — 2007

Football League Cup — Chelsea — Inglaterra — 2007

Supercopa de Italia — Inter de Milán — Italia — 2008

Serie A — Inter de Milán — Italia — 2009

Serie A — Inter de Milán — Italia — 2010

Copa de Italia — Inter de Milán — Italia — 2010

Copa del Rey — Real Madrid — España — 2011

Liga española — Real Madrid — España — 2012

Supercopa de España — Real Madrid — España — 2012

Football League Cup Chelsea F. C. — Inglaterra — 2015

Premier League Chelsea F. C. — Inglaterra — 2015

Community Shield — Manchester United F. C. — Inglaterra — 2016

Football League Cup — Manchester United F. C. — Inglaterra 2017

Campeonatos Internacionales

Copa de la UEFA — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2003

UEFA Champions League — Fútbol Club Oporto — Portugal — 2004

UEFA Champions League — Inter de Milán — Italia — 2010

UEFA Europa League Manchester United F. C. — Inglaterra — 2017