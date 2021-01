El biotipo llamado Brady

No es casualidad que Tom Brady sigue en la élite del alto rendimiento, con poco más de 43 años. Son una suma de factores los que lo posicionan en el lugar que muchos sueñan y aspiran, pero que sólo él puede ostentar.

Ser el quarterback más ganador de la historia no es suficiente para un hombre acostumbrado a los retos. Por eso, rebasadas las cuatro décadas de vida busca romper algunos récords para hacer su nombre aún más dorado en la historia de la NFL. Luego de una ausencia de 18 años, el mariscal de campo regresó a los Buccaneers a una final de Conferencia Nacional, donde se medirán con los Packers.

“En el alto rendimiento es importante tomar en cuenta tres aspectos fundamentales para llegar a una edad como la de Brady. El primero, y más importante, es el tipo de deporte, pues hay algunos que requieren de capacidades físicas que merman con la edad. Pero hay otros de coordinación ojo mano, que resultan ser para deportistas longevos, como tiro con arco, porteros o en un quarterback de su tipo.

“El segundo es la genética, que es fundamental en dos vertientes: las capacidades de adaptación de sus tejidos a las cargas de entrenamiento a corto y largo plazo, además su fuerza para soportar las cargas de entrenamiento para no generar lesiones por sobreuso. Finalmente, el tercero, es tener una vida disciplinada que implique cuidar su organismo en una edad donde diversas células han iniciado su deterioro”, dijo Héctor Martínez Meléndez, exdirector de servicios médico de la Conade, a El Heraldo de México. “Es importante no tener toxicomanías, ya que estás siempre van a mermar el rendimiento”, complementa Salvador Carrasco, fisioterapeuta deportivo y exatleta paralímpico.



Sin embargo, Brady debe tener cuidado, pues los deportistas veteranos corren el riesgo no sólo de sufrir lesiones, sino “de enfermedades cardiovasculares o las propias del deporte”, asegura el especialista.

Además, para los deportistas que se logran mantener a en este nivel se recomienda un entrenamiento individualizado, que vaya acorde a su edad.

“A estas alturas, la maestra deportiva hace más eficientes los movimientos; sin embargo, existe el riesgo de la limitación de la fuerza. En un estudio que realizamos en la Conade durante 10 años, encontramos que las lesiones deportivas disminuyen después de 11 años de competencia, lo cual coincide con investigaciones internacionales y de lo cual podríamos hablar en el caso de Brady”, dijo Martínez Meléndez.

“Lo primero que se debe cuidar durante el entrenamiento es que la frecuencia cardiaca teórica ya no puede ser la misma qué antes de los 40. Según la Fórmula de Karvonen, la más usada para medir esta frecuencia cardiaca máxima a los 43 años, no podríamos pasar de 177 latidos por minuto, cuando a los 25 se podría llegar hasta los 195 latidos por minuto”, dijo Carrasco, exdirector de la escuela Real Madrid en UVM.



Pero eso no es todo. El quarterback de los Bucs y de otros deportistas que han triunfado pasando los 40 años en sus disciplinas, como Tiger Woods, Gianluigi Buffon, Oksana Chusovítina o lo que lo lograron George Foreman, Mariano Rivera, Romario, deben su éxito y longevidad deportiva al conjunto de factores anteriores “sin dejar de lado los motivos económicos, personales, familiares e, incluso, religiosos”.

Si Brady logra llevar a los suyos a buen puerto y pasar sobre los Packers, se convertirá en el primero que se corone en ambas conferencias, y busca igualar la marca de Peyton Manning como los únicos QB’s en ganar el Súper Tazón con dos escuadras diferentes.

Además, sería el hombre en los controles más grande en llevarse el Vince Lombardi, un récord que ya le pertenece, tras hacerse con el SB LIII, a los 41 años y seis meses. Un fuera de serie.

Deportistas en la élite mayores de 40 años

Nombre: Tom Brady

Deporte: Fútbol americano (QB)

Edad: 43 años

Nombre: Drew Brees

Deporte: Futbol americano (QB)

Edad: 42 años

Nombre: Gianluigi Buffon

Deporte: Futbol (Portero)

Edad: 42 años

Nombre: Kazuyoshi Miura

Deporte: Futbol (delantero)

Edad: 53 años

Nombre: Oksana Chusovítina

Deporte: Gimnasia

Edad: 45 años

Nombre: Tiger Woods

Deporte: Golf

Edad: 45 años

Se fueron después de los 40

Nombre: Michael Jordan

Deporte: Basquetbol

Retiro: 40 años

Nombre: Romário

Deporte: Futbol (delantero)

Retiro: 43 años

Nombre: Óscar Pérez

Deporte: Futbol (portero)

Retiro: 46 años

Nombre: Edwin van der Sar

Deporte: Futbol (portero)

Retiro: 45 años

Nombre: George Foreman

Deporte: Boxeo

Retiro: 48 años

Nombre: Mariano Rivera

Deporte: Beisbol

Retiro: 43 años

Por Edgar Sánchez Sandoval