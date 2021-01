Me gustaría una o dos peleas más antes de Golovkin: Erik Morales

El excampeón mundial tijuanense, Erik "Terrible" Morales, fue uno de los invitados de honor a la reinauguración de las oficinas de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana; ahí el entrenador de Jaime Munguía, dijo que le gustaría esperar antes de enfrentar a Munguía.

"A mí me gustaría esperar a una pelea o dos sí se puede, pero hay oportunidades que son de ya o nunca entonces sí se tiene que dar pues haremos los cambios necesarios para llegar bien y ganar esa pelea", opinó Morales.

En los últimos días, Fernando Beltrán, CEO de Zanfer y apoderado de Jaime Munguía, ha declarado que el enfrentamiento ante Gennadiy Golovkin ha estado en pláticas y con posibilidades de cerrarse.

El promotor de Matchroom Boxing y de Demetrius Andrade, Eddie Hearn, comentó en una entrevista que a él le gustaría la unificación del cetro mediano por la OMB que ostenta el estadounidense y el cinturón por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que pertenece a "GGG".

"Realmente no puedo explicar mucho (sobre negociaciones) yo solo veo la parte de los entrenamientos de Jaime, respeto mucho la parte en la que Eddie (Hearn) dice eso, a mí me han consultado que sí estamos listos o no, pero hay que seguir trabajando para estar a la altura de cualquier evento", dijo el ex púgil.

Golden Boy y Zanfer están interesados en que Jaime Munguia enfrente al kazajo para el mes de mayo donde se exponga el campeonato en peso mediano por la Federación Internacional de Boxeo.

Munguía ya sonó alguna vez para medirse ante "Triple G" en aquella pelea donde Golovkin noqueó a Vanes Martirosyan en 2018. La Comisión Atlética de California consideró no apto el rival (Munguía) para Gennadiy por la falta de experiencia en ese momento. En ese mismo año Munguía se coronó campeón mundial por la OMB en las 154 libras.

Por: Adrián Sarabia