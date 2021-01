Alexis Vega desea recuperar tiempo con Chivas

Luego de varias semanas de recuperación por una lesión en el tobillo, Alexis Vega se siente dispuesto a recuperar el tiempo perdido con Chivas. El delantero aspira, junto con el resto de sus compañeros, a dar una mejor cara a partir de este jueves cuando el Rebaño enfrente al Atlético de San Luis en la Jornada 3 del Guard1anes 2021.

El atacante reconoce que él, al igual que los otros atacantes del equipo, no ha estado al nivel esperado pero que no pondrá pretextos para estar siempre a disposición del técnico, Víctor Manuel Vucetich:

“He hecho todo lo posible para jugar a pesar de la lesión, ya que me pronosticaban de seis a ocho semanas. Quiero jugar, aunque esté lesionado. Tuve dificultades en la pretemporada, pero ya la lesión está superada y ahora solo falta la parte física y retomar el ritmo. Trabajo doble para recuperarme y desarrollar mi futbol”.

Vega espera tener una mejor relación dentro del campo, tanto con José Juan Macías, como con César Huerta, uno de los regresos de este torneo:

“Chino (Huerta) es un gran jugador, sabemos de su calidad. No me ha tocado jugar con él, pero nos tenemos que entender, al igual que con Macías, que tiene ganas de hacer un buen torneo cuando regrese. Nos costó trabajo a todos en el principio, en el partido pasado no apretamos como se debía. Debemos hacerlo desde el inicio y no regalar nada. Eso no se puede permitir en este equipo. Queremos, sobre todo, conseguir resultados”.

Sobre la Selección Mexicana sub-23 y el preolímpico, el atacante aseguró que no le preocupa el poco tiempo de preparación, y dejó en claro cuáles son sus preferencias: “No creo que sea necesario un microciclo, porque ya todos nos conocemos bien, y en mi caso, no me quiero arriesgar a una lesión como la vez pasada. Por eso, quisiera quedarme entrenando en mi equipo”.

Alexis Vega cree que el tema de la indisciplina, al menos en su caso, quedó atrás: “Está claro después de lo que vivimos, hay errores que no se pueden cometer, si queremos permanecer en el equipo”.

Por Oscar Zamora