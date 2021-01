Video sexual causa el divorcio de Didier Drogba, el marfileño campeón de Europa con Chelsea

El ex futbolista marfileño Didier Drogba, terminó la relación de 20 años con su esposa, con quien llevaba nueve años casado, luego de la filtración de un video sexual, donde se le observa con una joven que era su amante.

En redes sociales se filtró el video donde se ve al ex jugador del Chelsea con el torso desnudo, al lado de una mujer sin ropa. "Es positiva, me infectará mordiéndome", dijo el ex futbolista en tono de broma.

El video llegó a manos de su esposa Lalla Diakite, con quien contrajo matrimonio en 2009.

"Normalmente no hablo sobre mi vida privada pero debido a la falsa especulación, confirmo que después de 20 años juntos, Lalla y yo tomamos la difícil decisión de separarnos", escribió Drogba en su cuenta de Instagram.

El matrimonio de Didier Drogba llegó a su fina, tras la filtración de un video sexual con una amante

¿Fue un rival político?

La noticia ha generado polémica alrededor del mundo, pero principalmente en Costa de Marfil, en donde es uno de los ídolos más grande del deporte de su país, luego de anotar 55 goles con la Selección Nacional.

Además, con Chelsea conquistó una Champions League, 4 Premier League, 4 FA Cup, 2 Community Shield y 2 Copas de la Liga.

Una de las especulaciones que ha tomado fuerza durante las horas recientes, es que la filtración del video se trata de un boicot, debido a que Didier Drogba aspira a la candidatura de la Federación de Futbol de Costa de Marfil.