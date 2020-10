Inicia ciclo atípico del Tricolor con juego ante Guatemala

Desde hace 31 años, producto del escándalo de los “Cachirules”, la Selección Mexicana no experimentaba un proceso tan atípico con escasa actividad en el terreno de juego, como el que inicia hoy ante Guatemala en el primero de sus compromisos de este 2020.

Debido a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, hasta el momento el combinado nacional tiene confirmados tres partidos en el año: primero ante los chapines, en el Estadio Azteca, y después frente a Países Bajos y Argelia, durante la gira que realizará en Europa en el mes de octubre.

Una situación similar la sufrió en 1989, cuando sólo disputó seis encuentros. En este periodo enfrentó a Polonia, también a Guatemala, El Salvador, Corea del Sur, la Juventus y el Ararat Ereván de Armenia. Todos de carácter amistoso.

Cabe recordar que un año antes, la FIFA castigó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) con un veto de dos años de competiciones internacionales, por alinear a jugadores mayores de 20 años durante el Torneo Juvenil de la Concacaf, en donde México obtendría el subcampeonato que le daba el pase al Mundial Juvenil en Arabia.

Al descubrirse la alteración en actas de seleccionados aztecas, la Sub 20 fue descalificada y la suspensión se extendió a todas las ramas de la FMF, por lo cual el Tricolor no participó en la Copa del Mundo en Italia 1990.

De 1989 a la fecha, el representativo nacional ha disputado 602 partidos, tomando en cuenta cotejos mundialistas, clasificaciones, oficiales y no oficiales internacionales, y amistosos con selecciones, clubes o equipos combinados. El periodo de mayor actividad lo tuvo en 1993, cuando enfrentó 39 encuentros, y este 2020 se perfila para ser uno de los de menor presencia.

Después de 316 días, el combinado de Gerardo Martino vuelve a conjuntarse para enfrentar a un rival, recordando que su más reciente compromiso fue el 19 de noviembre de 2019, cuando venció 2-1 a Bermudas.

“Es volver a empezar porque son meses sin contacto, sin entrenar, sin trabajar una idea; es mucho tiempo sin competir, entonces cuanto más rápido nos pongamos en sintonía, mejor”, dijo El Tata sobre este tiempo de espera.

Para su regreso, las Selección Mexicana se mide a Guatemala, que entró al quite ante la cancelación de Costa Rica, debido a la falta de garantías de seguridad sanitaria por parte de su gobierno.

Los chapines actualmente son el lugar 130 del ranking mundial de la FIFA, y en noviembre de hace año consiguieron el ascenso a la zona B de la Liga de Naciones de la Concacaf. Los aztecas se ubican en la rama A de este torneo y son el lugar 11 a nivel global. [nota_relacionada id= 1264040]

Amistoso

México vs. Guatemala

21:00 horas

Estadio Azteca

TUDN, Canal 5 y 7

DATO

El término cachirul hace referencia a una cosa de dudosa procedencia, en el futbol se denomina así a un jugador que viola los reglamentos, como el límite de edad, para participar en una competición.

Números

28 juegos del Tri ante los chapines.

15 triunfos de Martino con México.

La actividad del Tri desde el veto por los cachirules*

AÑO NÚMERO DE PARTIDOS

1989 6

1990 9

1991 15

1992 20

1993 39

1994 13

1995 16

1996 20

1997 26

1998 24

1999 25

2000 22

2001 27

2002 15

2003 15

2004 18

2005 26

2006 13

2007 23

2008 15

2009 21

2010 20

2011 19

2012 12

2013 30

2014 17

2015 23

2016 15

2017 25

2018 16

2019 17

*Datos de la Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

