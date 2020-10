¡Furioso! Miguel Herrera explota contra Tata Martino por microciclos en el Tri

El técnico del América, aseguró no arrepentirse de las declaraciones en donde crítica la forma de trabajo de Gerardo Martino, seleccionado nacional. “El Piojo” afirmó que “El Tata” miente al decir que trabaja de la misma forma que lo hacen los clubes.

Incluso, Herrera se sorprendió de esta declaración ya que señaló que cuando él fue técnico del Tri nunca lo dejaron trabajar de esta manera.

"No me arrepiento de lo que dije, así fue, así viene cuando hago declaraciones. El Tata que dice que entrenó como entrenan en los clubes, y estoy casi seguro que ninguno en la Liga MX hace doble turno, en la fecha 12, nadie, es imposible. Es imposible que le meta doble turno: lunes y martes, les meta un buen trabajo, cuando creo que si los llama para la parte de futbol… No lo quiero justificar, a mí no me dejaron hacerlo (en su época de seleccionador), pero al extranjero le dan más bola”. Miguel Herrera

Además de señalar esta forma de trabajo, Miguel también se quejó del exceso de trabajo que sufren los jugadores. Así como el maltrato que recibió Guillermo Ochoa, portero del Club América.

“Memo fue el único portero que entró desde el domingo. A Memo le tengo trabajo especial, porque tiene 35 años, hay días que trabaja muy bien, y otro regenerativo. Lo voy llevando. Cota no trabajó, Talavera tampoco porque salió falso positivo el defensa de Pumas y no entrenaron. Llegan mis jugadores el jueves y me dicen ‘estamos cansados…’. Está bien, pero yo presto a jugadores para que entrenen, y no estoy peleado con prestarlos, pero que él piense en dosificar. Reitero, no es cierto, no entrenan igual que los clubes, no trabajamos doble”, así lo declaró durante una entrevista que el exjugador de Toros Neza ofreció para Fox Sports.

Clásico Capitalino, el sábado

Sin suda, uno de los partidos que causan más expectación dentro de la Liga MX es el que protagonizan América y Pumas. La rivalidad sigue creciendo, así se puede percibir entre los aficionados y los jugadores.

Una nueva edición de este partido, aunque muchos no lo colocan como clásico, se disputará este sábado 3 de octubre cuando América reciba al cuadro universitario en el Estadio Azteca.

Por REDACCIÓN DIGITAL EL HERALDO DE MÉXICO.

