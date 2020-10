Necaxa da su respaldo a José Guadalupe Cruz al frente del equipo

Santiago San Román, director deportivo de Necaxa, respaldó el trabajo hecho hasta ahora por el cuerpo técnico que encabeza José Guadalupe Cruz y aseguró que se ha visto una mejoría en el equipo, a pesar de que los resultados dicen otra cosa.

El directivo ofreció disculpas a la afición y recalcó que están molestos por la situación que atraviesa el club en el torneo Guard1anes 2020 donde ocupan el penúltimo lugar con únicamente nueve puntos:

“Ha sido un torneo atípico en todos los aspectos por todo lo que hemos pasado, pero no son pretextos. Nos sentimos incómodos, obviamente estos no eran los resultados que esperábamos, por eso estamos aquí dando la cara y aceptando la situación. Pero bueno, todos los equipos del mundo han tenido buenas y malas rachas, y con nosotros no es la excepción”



Santiago San Román, director deportivo de Necaxa