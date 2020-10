Listos los playoffs más atípicos de la MLB

La temporada más atípica de las Grandes Ligas, tendrá la postemporada con más equipos en la historia. Un total de 16 franquicias disputarán el camino, para convertirse en los nuevos campeones de la MLB.

La Gran Carpa copió el exitoso proyecto de la NBA, y en burbujas se disputarán las Rondas de Comodines, Divisionales, las Finales, y la Serie Mundial, pues esto evitará que los equipos viajen y se puedan contagiar de COVID-19.

En la primera instancia, la que contará con los 16 conjuntos, el estadio del mejor posicionado será la sede del mejor de tres duelos. En la Liga Nacional, los duelos serán Dodgers (1) vs. Brewers (8); Braves (2) vs. Reds (7); Cubs (3) vs. Marlins (6); Padres (4) vs. Cardinals (5).

En tanto, en la Liga Americana, se enfrentan, Rays (1) vs. Blue Jays (8); Athletics vs. White Sox (7); Twins (3) vs. Astros (6); Indians (4) vs. Yankees (5).

Dentro de las 16 franquicias que disputarán el título, un total de 10 mexicanos forman parte de esta postemporada: con los líderes de la NL, Julio Urías y Víctor González, se medirán ante Luis Urias; Oliver Pérez, con Cleveland, a Luis Cessa; y Sergio Romo, con Minnesota, a José Urquidy. La lista la completan Joakim Soria (Oakland), Giovanny Gallegos (St. Louis) y Alejandro Kirk (Toronto).

En la Ronda de Divisionales, que son el mejor de cinco partidos, en Arlington, el Globe Life Field, será el hogar para la Nacional y recibirá a los ganadores del 1-8 y 4-5, el duelo por el campeonato de liga y la Serie Mundial; El Minute Maid Park es la sede para el partido divisional entre los triunfadores del 3-6 y el 2-7.

En la Americana, los recintos serán el Petco Park, para los clasificados de los partidos entre el 1-8 y el 4-5, además del partido por el campeonato de la liga; mientras que el Dodgers Stadium recibe el juego entre los vencedores de los encuentros entre 3-6 y el 2-7.

La Serie Mundial se jugará entre el 20 y 28 de octubre, al mejor de siete partidos, para dar concluida la temporada más rara en la historia de la MLB.

Tabla de mexicanos en playoffs

Julio Urias Dodgers pitcher

Victor González Dodgers pitcher

Joakim Soria Athletics pitcher

Sergio Romo Twins pitcher

Oliver Pérez Indians pitcher

Luis Cessa Yankees pitcher

Giovanny Gallegos Cardinals pitcher

José Urquidy Astros pitcher

Luis Urias Brewers 2B

Alejandro Kirk Blue Jays catcher

Por Omar Moro Benedetto

alg