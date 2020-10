LeBron James jugará su décima final de la NBA a partir de este miércoles, cuando su equipo, Los Lakers, enfrente a la franquicia con la que ganó dos campeonatos, el Heat de Miami.

Con 35 años, 17 en la NBA, el dorsal ‘23’ de los angelinos se ha convertido en un líder y entiende su rol sobre la duela, pero agradece el tiempo que estuvo en Miami, pues le enseñó muchas cosas.

“Me parece que naces siendo líderes y eso crece no importa en donde estés. Si quieres serlo tienes que prepararte todos los días y en donde estés, es una cultura. En Miami me permitieron crecer y claro competir por campeonatos y ganarlos, eso te hace mejor, y me dieron enseñanzas para ser lo que hoy ven de mí”.

Al mando de los Lakers se encuentra Frank Vogel, entrenador de 47 años, que vivirá sus primeras finales de la NBA, y que destaca el trabajo que han hecho sus capitanes; James y Anthony Davis, para que el conjunto dispute el partido por el campeonato 10 años después.

El entrenador saber que enfrente tiene a un rival complicado, que ya eliminó a los Bucks, número uno de la Conferencia Este y a los Celtics, el tercer clasificado.

Por su parte, en el banquillo del Heat se encuentra Erik Spoelstra, quien va por su quinta Final, todas con Miami, desde 2008 cuando llegó a la franquicia.

