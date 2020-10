Messi se enfurece con el Barcelona; esta vez por el despido de Luis Suárez

La declaración de Lionel Messi en la que aseguraba que seguiría con el Barcelona parecía haber terminado con la discusión en torno a cualquier descontento del atleta en contra del plantel; sin embargo, una publicación del astro demostró que aún sigue molesto con el club,

En esta ocasión, el malestar del argentino se dejó notar en una publicación que hizo en su cuenta de oficial de Instagram, en la que lamenta la decisión del conjunto de despedir a su compañero Luis Suárez.

De acuerdo con lo escrito por el futbolista, no se siente nada cómodo con la ausencia del uruguayo con el que compartió al menos seis años de juego desde 2014.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entre? al vestuario y me cayo? la ficha de verdad. Que difi?cil va a ser no seguir compartiendo el di?a a di?a con vos, tanto en las canchas como afuera".