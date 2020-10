El dueño de los Patriots, Robert Kraft es absuelto de cargos sexuales

Los fiscales de Florida retiraron el jueves un cargo de delito menor contra el propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, luego de que los tribunales bloquearon el uso de un video que supuestamente lo muestra pagando por sexo en un salón de masajes.

El fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, dijo durante una conferencia de prensa en línea que sin las grabaciones de video de Kraft, de 79 años, y otras dos docenas de hombres que pagaban por sexo en el Orchids of Asia Day Spa, no había pruebas suficientes para condenarlos.

[nota_relacionada id=1256979]

"Estamos éticamente obligados a abandonar todos los casos", dijo.

Los abogados de Kraft se negaron a hacer comentarios de inmediato. Aún podría enfrentar una suspensión u otro castigo de la Liga Nacional de Fútbol. La NFL no respondió a una solicitud de comentarios y los Patriots se negaron a comentar. Poco después de ser acusado, Kraft se disculpó por sus acciones.

Aronberg dijo que a pesar de que se retiraron los cargos contra los clientes del spa, los casos de delitos graves contra su propietario y gerente continuarán utilizando evidencia como registros bancarios. Dijo que nadie debería dudar de lo que ocurrió allí. Dijo que los hombres ricos de un club de campo local "hacían fila" para comprar sexo en el spa, que estaba en un centro comercial suburbano cerca de un supermercado, restaurantes y otros negocios.

“The Orchids of Asia Day Spa era un burdel notorio en un centro comercial familiar justo al lado de una sala de juegos que atraía a los niños”, dijo. "Aunque no podemos probar la trata de personas más allá de una duda razonable, hubo evidencia de trata de personas en la investigación general".

El abogado del propietario, Hua Zhang, se sorprendió al enterarse de la decisión de Aronberg de proceder contra su cliente, y dijo que los fiscales le dijeron a un juez que necesitaban las grabaciones para que el caso se mantuviera.

"Es más que irónico que toda la acusación del Estado haya sido supuestamente motivada por el deseo de proteger a las mujeres del abuso. Sin embargo, incluso después de afirmar que el Estado no tenía pruebas suficientes para procesar a estas mujeres sin la evidencia en video, el Estado persiste en proceder en su contra, mientras desestima los cargos contra los hombres", dijo la abogada Tama Beth Kudman en un correo electrónico.

Los abogados del gerente Lei Wang no respondieron de inmediato a los correos electrónicos en busca de comentarios. Las mujeres se han declarado inocentes de obtener ingresos de la prostitución.

Las grabaciones, que no se han hecho públicas, son la única prueba conocida que los hombres pagaron por sexo. De los otros hombres acusados, se retiraron 19 casos. Tres hombres pasaron por un programa de diversión y pagaron más de $ 5,000 en costos. Uno se declaró culpable el año pasado y pagó 323 dólares en costas judiciales. Otro hombre se fue a su casa en Noruega.

Un juez de la corte del condado originalmente desechó las grabaciones, diciendo que la orden que permitía la instalación de las cámaras no protegía suficientemente la privacidad de los clientes inocentes que recibieron masajes legales.

El 4º Distrito estuvo de acuerdo el mes pasado, diciendo que colocar cámaras de video en espacios privados es una medida “extrema” que solo debe usarse cuando sea absolutamente necesario.

Los fiscales decidieron esta semana no apelar a la Corte Suprema de Florida, diciendo que una pérdida allí podría tener “implicaciones negativas más amplias” en futuras investigaciones policiales más allá del caso Kraft. Aronberg dijo que si bien no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal, la respetó.

El abogado David Weinstein, un exfiscal que ha seguido el caso, dijo a The Associated Press que la policía y los fiscales claramente tenían pruebas suficientes para obtener las órdenes que permitían que las cámaras se instalaran en secreto, pero no seguían las reglas diseñadas para proteger la privacidad. de los inocentes.

"La única culpa fue la ejecución de las órdenes", dijo. "Tenga en cuenta que nada de esto dice que lo que Kraft o cualquiera de los otros clientes hicieron fue legal, simplemente dice que el estado no tiene pruebas suficientes para probar su caso".

Los abogados de Kraft ya han presentado una moción pidiendo que se destruyan las grabaciones para que nunca puedan ser divulgadas al público. Dijeron que Kraft podría estar dispuesto a pagar los costos del estado si alguien desafía una orden de destrucción. Aronberg dijo que debido a una demanda civil presentada contra su oficina por el caso, las grabaciones aún son evidencia. Dijo que no tiene la intención de liberarlos.

Kraft y los demás fueron acusados ??en febrero de 2019 en una investigación de varios condados de salones de masajes que incluyó la instalación de cámaras de video en el vestíbulo y las habitaciones de Orchids of Asia bajo el engaño de que una amenaza de bomba requería su evacuación. La policía dice que las grabaciones muestran a Kraft y otros hombres participando en actos sexuales con mujeres y pagándoles.

La policía dice que grabó a Kraft, un viudo, pagando por actos sexuales en el spa en días consecutivos en enero de 2019, incluida la mañana del juego del Campeonato de la AFC que los Patriots ganaron en Kansas City esa noche.

[nota_relacionada id=1256980]

Si hubiera sido condenado, Kraft probablemente habría recibido una multa, servicio comunitario y otras sanciones que no incluían tiempo en la cárcel. Según la revista Forbes, Kraft tiene un valor de casi $7 mil millones. Contrató a varios abogados de alto precio para defenderlo en el caso.

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

Por: AP

BGM