Sentí que se me apagaba la luz: Rayo de Jalisco Jr. a 30 años del guitarrazo

Cada que cita el 57 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), Rayo de Jalisco Jr. surca en una noche que recuerda como mágica. No importa que ese 21 de septiembre de 1990, uno de los instrumentos que musicalizaba sus presentaciones fuera el arma que le provocó mareos y deslizamiento cervical.

Para él valió la pena. Todos los condimentos estuvieron en su sitio, para que así desenmascarara al rudísimo Cien Caras, durante una lucha que es recordada por el guitarrazo.

En esa ocasión, la Arena México se convirtió en una caldera de sobreocupación de espectadores y euforia, ocasionando la caída de una barda superior del inmueble. Todavía no ingresaba al sagrado ring de La Catedral de la Lucha Libre, y acababa de sonar el Son de la Negra, cuando Carmelo Reyes lo impactó con una de las guitarras de los mariachis que estaban presentes.

“Fue muy desesperante. Sentí que se me apagaba la luz, que perdía las fuerzas, me entraron nervios enormemente porque sentí que perdía la máscara, que se me iba la oportunidad. No creí que me fuera a levantar de ese golpe”, cuenta El Mexicanísimo, a 30 años de distancia de ese enfrentamiento.

[nota_relacionada id=1255634]

Después, La México se convirtió en un manicomio. Ambos se enfrascaron en castigos que parecían insoportables para el humano promedio, buscando darle fin a un antagonismo que parecía interminable. Los asistentes experimentaron emociones más allá de la compostura, atestiguando uno de los momentos más representativos de la lucha libre mexicana.

https://www.youtube.com/watch?v=i9EZV9GcWYM

“Después de ese guitarrazo tuve deslizamiento de cervicales que me provocó muchos malestares como mareos, se me dormía el brazo. En fin, fue un golpe tremendo”, dice Rayo.

Para el Ídolo Tapatío, la derrota era algo que no se podía permitir. Meses antes, el 30 de julio de 1989, su padre Maximino Linares Moreno, Rayo de Jalisco Sr., había perdido la tapa en un mano a mano frente a Blue Demon. Por lo cual, la continuidad del legado estaba en sus manos.

“Es la luz y la sombra recordar esa noche en la que mi compadrito, mi papá, perdió su máscara, no sabes el dolor que se siente y te quiebras. Es como cuando dicen que los hombres no lloran, ¡cómo de que no! Sí lloramos. Esa noche me tocó llorar en compañía de mi papá. Fue una noche muy triste”, recuerda El Mexicanísimo, quien pese a las consecuencias del guitarrazo, no lo borraría de esta historia.

“Fue parte de todo. Fue parte de la noche. Todos sabemos del carácter de Cien Caras; era un rudo rudísimo. Todo se podía esperar de esa noche. Eso fue algo que tal vez no se esperaba, o sí, porque él era impredecible, pero el hecho de quitarle la guitarra a fuerzas al mariachi y estrellármela, es algo que forma parte de la historia. Todo está como debe de estar”, asegura.

https://www.facebook.com/1419293951430015/videos/750556092372876

Luego de casi 45 años de carrera sobre el cuadrilátero, ganando 54 máscaras y 22 cabelleras, Rayo de Jalisco Jr. visualiza el retiro. Se imagina una serie de funciones, empezando por la Arena México en donde recibió el guitarrazo.

[nota_relacionada id=1254825]

“Me gustaría despedirme con mi máscara… Si se diera, empezaría en la arena que me vio nacer, crecer y me dio grandes triunfos, como derrotas, pero obviamente con mi mariachi, que no me falte mi mariachi”, finalizó.

Por: J. Alexis Hernández

dhfm