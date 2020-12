Para Andrés Lillini, el arbitraje incidió en la derrota de los Pumas

Minutos después de perder el invicto del torneo Guard1anes 2020, Andrés Lillini, técnico de los Pumas, consideró que las decisiones del árbitro César Arturo Ramos incidieron en la derrota de su equipo hoy por 2-0 ante el León.

Antes de concluir la primera parte, el portero Alfredo Talavera le cometió una falta a Ángel Mena dentro del área, lo que propició su segunda tarjeta amarilla al minuto 42’, ya que la primera se la ganó al 18’ por reclamar. Para el estratega auriazul, esta resolución afectó a su escuadra.

[nota_relacionada id=1251833]

Por primera vez en el certamen, el conjunto de la UNAM conoció la derrota. Antes del cotejo ante los esmeraldas, en todos sus partidos había sumado: eran seis victorias y cuatro empates.

Sin embargo, por la caída ante La Fiera, los universitarios no lograron igualar su mejor inicio en los torneos cortos, el cual lograron en el Clausura 2011 con 11 partidos consecutivos sin perder ante sus rivales.

“Soy de la idea de que las derrotas no me dejan grandes cosas. Me gusta mucho ganar, exageradamente a veces, sé que mi vida pasa siempre por querer algo más. La derrota nos deja un aprendizaje, pero no me deja grandes cosas. Tenemos que asimilar lo que hicimos mal y mañana llevarle un entrenamiento a los jugadores para solucionar estas cosas.”, mencionó Lillini en videoconferencia al término del encuentro.