Chivas: Janelly Farias, jugadora del Guadalajara dará una conferencia en Harvard

Desde el 5 de diciembre de 2016, la Primera División Femenil de México comenzó a escribir la historia del balompié protagonizado por mujeres en el país. Con esto, decenas de deportistas dejaron de ser ignoradas en el sector.

Esto dio pie a que al menos 378 jugadoras se abrieran paso en la Liga MX para participar en uno de los 18 equipos con conforman la competición femenina en México.

Este fue el caso de Janelly Farias, jugadora del Rebaño Sagrado, quien fue seleccionada por la Universidad de Harvard para participar en una conferencia en la que narrará su experiencia en el sector.

La charla de la atleta tiene como título Navegando las fronteras del género, la cultura, el lenguaje y la sexualidad en los deportes y más allá y se llevará a cabo el próximo 7 de octubre de 2020.

"No es solo mi historia: es la historia de muchos otros, que tal vez no hayan encontrado el coraje para hablar. No soy solo mi voz, soy su voz. ESTA es la razón por la que hago lo que hago".