Boxeador Rey Vargas avecina regreso al cuadrilátero

Rey Vargas depura del camino las adversidades y está por reiniciar un camino radiante hacia el encordado. El Campeón Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo fue designado en receso a causa de una fractura en el pie, pero antes de ello ya padecía por lesiones y una serie de malentendidos con su anterior promotora que lo tenían al filo de la inactividad.

Hoy, a 17 meses de su último pleito, Vargas Roldán anuncia que está listo para demostrar que merece el cetro y en este regreso quiere medirse a Luis ‘Panterita’ Nery, quien el pasado septiembre se coronó con el título de la división, al superar a Aarón Alameda.

“Vamos a regresar por las peleas grandes. NO quiero quedarme atrás porque ya extraño los guamazos, estar arriba del ring, entrenar, quiero entrar directito, pero si me preguntaran con quien me gustaría, diría que Leo Santacruz, sé que no es del mismo peso y no es nada personal, me gusta mucho su estilo, es un gran campeón y sería una pelea de gran nivel, para demostrar que puedo hacer un regreso en grande”, expresó el púgil, cuyo último pleito fue el 13 de julio de 2019, donde salió victorioso ante Tomoki Kameda.

Para el invicto Vargas (36-0, 22 KO’s), la pandemia vino a replantearse la vida. “Para todos ha sido difícil. Soy Campeón Mundial y el boxeo es mi método de subsistencia, de esto sobrevivo, procuro estar pendiente de mi familia y me fue difícil porque todo lo que tengo de ahorros lo ‘metí al asador’: mi gimnasio que tiene tres pisos, todo se fue allí para la construcción y a duras penas, entre vendiendo algunos autos, se logró terminar los dos primeros pisos, ya los tenemos y están funcionando pero es una responsabilidad grande; a pesar de todo lo difícil puedo decir que somos ricos mientras no te falte salud, un plato de comida en casa y que la familia esté bien”, agregó Rey Giovani, quien solo espera el alta médica para regresar a los entrenamientos.

El nacido en Otumba, Estado de México, firmó contrato con la empresa Premier Boxing Champions con la oportunidad de vivir carteleras en Estados Unidos y mejores bolsas.

Por: Katya López