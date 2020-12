Los bajitos también pueden ganar: Eduardo Lamazón

Los 18 centímetros de diferencia que tiene el británico Callum Smith sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez acapararon los reflectores a dos días del combate por los títulos Semicompletos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); sin embargo, hay argumentos para que el tapatío salga avante de éste, su primer combate después de más de 400 días de inactividad, según el comentarista Eduardo Lamazón, quien brindó un análisis previo al combate para ‘El Heraldo de México’.

“En las grandes diferencias han ganado más los menos altos que los altos. Canelo y Eddy Reynoso deben tener bastantes movimientos ensayados en el gimnasio para acercarse a un tipo tan alto, además Canelo tiene que tener en cuenta que Callum Smith tiene los brazos más largos y también que Canelo, aunque tiene poca cintura, tiene mucho cuello y allí sucede algo interesante: si le tiras a la cabeza, si el puño hace que tires el golpe, con un factor como el que tiene Canelo con el cuello, el golpe se va a ir ‘en banda’ y al irse en banda es el momento adecuado para que uno de menos estatura le llegue al más alto y conecte. Hay argumentos, formas, posibilidades y estrategias, eso será principalmente por encima de todo lo demás: estrategia, esta pelea es un auténtico ajedrez, cuando menos en el manual, antes de la pelea; en el ring puede pasar mucho, pero es un ajedrez ante el estilo y la estrategia que van a preparar ambas equinas”, expresó el especialista, quien este sábado comentará desde el Alamodome en San Antonio Texas esta función que estelariza Álvarez Barragán.

Con sus 1.73 centímetros de estatura, Canelo (53-1-2, 36 KO’s) tiene en un alcance de 1.79m; mientras Mundo Smith (27-0-0, 19 KO’s) con sus 1.91m de estatura, tiene un alcance de 1.98 metros es decir que adicional se suman 19 centímetros de desventaja en los brazos; sin embargo, el especialista recalca que éste no es un duelo de estaturas, sino en las 168 libras para conocer cuál de los dos será más astuto y aproveche mejor sus tácticas en el encordado.

Para Don Lama una de las mejores pruebas que acredita a los de menos estatura, sobre los pugilistas altos está en el duelo de Mike Tyson (1.78m) ante Tony Tuker (1.96m), combate del verano de 1987 en el que estuvieron en juego los títulos CMB, AMB y FIB de los Pesos Completos y, aunque Tyson era 16 centímetros menor a su rival, la maestría de su boxeo lo llevó a ganar por decisión unánime. “Lo de Tyson fue una de las más grandes peleas, había que verlo pelear con un tipo más alto, fue allí que demostró su maestría, aunque tuviera 28 centímetros menos de alcance ante Tucker”, agregó quien a principios de los 80 llegó a México para colaborar como Secretario del Consejo Mundial de Boxeo, función que ejerció durante 24 años.

Después de años de ganar títulos y a pesar de las críticas sobre sus rivales, hoy los expertos consideran que el duelo ante Callum Smith es sin duda uno de los episodios más retadores en la carrera del mexicano y así lo considera también Lamazón. “Ahora se enfrenta ante un rival que es irreprochable en todas sus credenciales porque le ha ganado a todos excepto al Canelo. Tiene un estupendo récord invicto, ha rendido muy bien en el cuadrilátero, solo falta que no llegue a su nivel de incompetencia cuando enfrente a Canelo; para ambos será el examen más importante de sus carreras.

Foto: Especial

“Los que no simpatizan con Canelo piensan en la posibilidad de que pierda, yo no lo deseo pero es una posibilidad porque Smith tiene argumentos y busca el título del CMB. Es una pelea que se va a ir a la decisión, no veo cómo pueda hacer Callum para ganar en el round por round a Canelo, nos vamos a ir a la decisión”, explicó el también autor de libros especializados del deporte de los puños.

Éste será el primer combate de Canelo como agente libre, después de que este año culminó la relación laboral que tenía con Oscar de la Hoya y su promotora Golden Boy Promotions, que, en unión con el servicio de streaming DAZN, le hicieron un contrato por cinco años, 11 peleas y 375 millones de pesos que se incumplió en 2020 y tras una serie de litigios, se finiquitó; así, el mexicano inicia su carrera por su propia senda.

“A Canelo le ha afectado positivamente. Estaba en una situación de mucha fricción con De la Hoya, una pelea franca, los hemos visto en una misma habitación sin hablarse entre ellos: el boxeador más caro del mundo, con el promotor que maneja su carrera, que trabaja con multimillones ¿y no se hablan? Eso no podía continuar y la separación le aporta a Canelo quitarse un peso enorme de los hombros”, agregó el analista, quien cumple 40 años de residencia en México.

Este sábado 19 de diciembre en el Alamodome de San Antonio, Texas, regresará al cuadrilátero Saúl Canelo Álvarez, después de 13 meses sin combates. Ésta será la tercera función boxística que se realiza en el estado de la Unión Americana con presencia de público (previamente fue Gervonta Davis y León Santa Cruz también en el Alamodome, seguido por el triunfo de Errol Spence Jr. ante Danny García, en el AT&T Stadium) que, según los organizadores, permitirá el acceso de 12 mil personas en grupos menores a ocho personas, como parte de los protocolos sanitarios para evitarla propagación del COVID-19.

Por: Katya López