¿No quería ser boxeador? 'Canelo' Álvarez REVELA que deseaba ser como 'Checo' Pérez

Tan sólo faltan 3 días para que Saúl "Canelo" Álvarez y Callum Smith, quienes disputaran por el título de los súper medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Internacional de Boxeo (WBA) y Ring Magazine, título que será histórico para el tapatío.

Y aunque ha tenido una carrera destacada no todo ha sido fácil ni sencillo, pero su pasión por el boxeo lo ha mantenido entre uno de los mejores pugilistas de nuestro país, pero en una entrevista Álvarez reveló que no siempre fue de esta manera.

Pues el famoso boxeador, habló sobre el triunfo que tuvo el mexicano 'Checo' Pérez, revelando que tuvo un sueño similar a él, pues en todo momento esta al pendiente de sus resultados en el bólido, e incluso se ha hecho presente en diversas ediciones del Gran Premio de México.

El boxeador reveló su gran afición por el automovilismo, en especial por lo que ha hecho a lo largo de su carrera Sergio Pérez, cuestión que no dejó pasar y lo felicitó por su triunfo histórico en el Gran Premio de Sakhir.

Por lo que el "Canelo" no dudó en felicitar a su compatriota, revelando en ese momento que antes de dedicarse el boxeo, también tuvo el sueño de estar en el automovilismo y llegar a la mejor categoría en una entrevista para TUDN.

Declaró que lo hace muy feliz ver a personas talentosas y que se esfuerzan al máximo consigan logros tan grandes, con lo que se convierten en un orgullo para nuestro país, pues disfruta mucho de ver a otros mexicanos poner el nombre de nuestro país en lo más alto.

"Uno de mis sueños frustrados era ser piloto de la Fórmula 1; obviamente no se me dio y se me dio el boxeo y me siento muy orgulloso de que también les vaya muy bien y para eso estamos, para apoyar. Escuchar el Himno Nacional y que se pinte de verde, blanco y rojo en otros países, eso es un orgullo", expresó el boxeador.