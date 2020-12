Tiene Pole pilotos Jaime Guzmán y Mario Domínguez en final de Supercopa

Jaime Guzmán y Mario Domínguez del auto #26, que patrocina Grupo Andrade y El Heraldo de México, salieron a la pista del Autódromo Miguel E. Abed, en Puebla, con una sola convicción la cual era brindar lo mejor de sí y sacudirse los estragos sufridos en fechas pasadas, por lo que no sólo lograron conseguir la posición de privilegio, para este domingo sino que además demostraron que la esperanza muere al último y que nunca hay que dejar de pelear para lograr los objetivos.



“Estoy muy contento, realmente el resultado es el reflejo del trabajo realizado durante el día, ésta pole position conseguida por Jaime Guzmán es espectacular ya que lo hizo ante pilotos de gran calidad y eso hace que sea más satisfactorio”, declaró Domínguez.



Por su parte Jaime Guzmán agregó: “Estoy muy feliz por el resultado, ésta pole position me deja un gran sabor de boca y me da la confianza para salir el día de mañana con la frente en alto en busca de un buen resultado”, explicó Guzmán.