Julio César Chávez Jr. no puede más y pide que cese el bullying en su contra

El hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., es uno de los deportistas más criticados en redes sociales, incluso por su propio padre que entre broma y broma ha dejado muestras de que no es el mejor de los hijos, por lo que tiene muchos aspectos en los cuales mejorar, situación que los internautas no dejan pasar para burlarse del pugilista.

Pese a que cerró el año con una victoria en noviembre frente al ecuatoriano Jeyson Minda, sin embargo, el Junior no está nada contento con el trato que recibe en los mensajes que comparten en internet, ya que señaló que está harto de las burlas de las que es víctima.

"¡Siguen con el bullying a mi persona! Quien sea se puede dar cuenta de la diferencia de hace dos años al día de mi última pelea creo que todos pueden verlo. Se me hace una falta de respeto para mis hijas y hijos que se murmuren cosas solamente porque boxeo de manera independiente", mencionó en su cuenta de Instagram en una publicación que después borró.

El hijo de Julio César Chávez comentó que la situación empieza a afectar también a su familia, por los reclamos que le hacen, como sus polémicas pasadas, en lugar de notar su 'progreso' en los últimos años dentro del mundo del boxeo.

"¡Dicen que me faltó, que si los tacones, que las pendejadas! ¿Tenía razón en seguir o no con el Instagram? ¿Quién estaba bien? Desgraciadamente para muchos me quieren ustedes porque soy así", concluyó.