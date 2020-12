Llegué a dudar de mí como martonista: Joel Pacheco

Para el medallista panamericano Joel Pacheco, el 2020 ha sido un año que lo puso a prueba, que lo hizo dudar de sus capacidades hasta tocar fondo y que lo retó a esforzarse en medio de la pandemia del coronavirus, hasta recuperar la confianza y el ritmo que lo dirige hacia el maratón de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“No empezamos de la mejor forma, más bien fue con el pie izquierdo, en el Maratón de Dubai que no logramos las metas, fue un año de muchas experiencias y madurez mental porque después de Dubai y dudaba de mi profesionalismo y de mí como maratonista. Llegué a pensar que mi 2:10 (en Houston) tal vez había sido un ‘chispazo’, que nunca se volvería a dar, pero me pude reponer y gracias a Dios me di cuenta que tengo mucho más qué dar; hoy sé que aguanto otro ciclo olímpico sin problema, ya está la luz al final del túnel y lo veo porque terminé el año con las dos marcas que más me importaba mejorar: 21k y 42k y ahora me doy cuenta de que tengo el potencial para hacer mucho más”, expresó el coahuilense, quien desarrolló los inicios de su carrera académica y deportiva en Oklahoma, Estados Unidos.

Joel inició su destello en el reflector olímpico en el Maratón de Houston 2019 donde se ubicó 5º y fue el primer mexicano que cubrió la marca olímpica a Tokio 2020 (2:10.58), ese mismo año ganó bronce en el 42k de los Panamericanos de Lima, Perú; pero a inicios de temporada, en el Maratón de Dubai, planeaba mejorar su registro para ratificar la plaza olímpica, sin alcanzar la meta (2:13.01) y con la incertidumbre de seguir como maratonista.

Con la pandemia se postergaron los Juegos y los entrenamientos cambiaron; mientras Juan Joel vivía en incertidumbre, cada práctica le ayudó a reconstruir la fuerza de sus pasos y su mentalidad: en octubre, durante el Mundial de Medio Maratón de Gdynia, Polonia mejoró su marca personal(1:01.20) y dos meses después, en el Maratón de Valencia también rompió su propio registro con 2:09.45, el 10º mejor crono de la historia de un mexicano en esta distancia y el ‘trago’ de una dulce realidad que lo regresa al camino olímpico.

Juan Joel fue el mejor mexicano en Valencia, con el sitio 11 general, quien mejor manejó su ritmo, con parciales de 5k que nunca excedieron los 15 minutos con 45 segundos y donde al final de la prueba logró su tercer mejor parcial (35-40k: 15.14).

En general, la representación nacional varonil logró mejorar sus marcas personales en la ruta española, pues con Pacheco también corrieron: Patricio Castillo (2:11.29, 39), René Ortiz (2:12:11, 48), Saby Luna (2:12.33, 49) y Daniel Ortiz (2:15.40, 60).

“Siento mucha motivación en especial porque son chicos que conozco hace diez años, todos tienen hambre de triunfo todos tienen oportunidad de darse a conocer y ahora todos pudimos demostrar que hemos estado aquí, esforzándonos, buscando que se den estos resultados y me da mucho gusto que se logren porque si a uno le va bien, le va bien a todos, nos hace que haya competitividad y nadie entre en zona de confort, que todos tengan un sueño y eso hace una competencia sana porque hay competitividad y hermandad”, consideró el deportista quien este 11 de diciembre cumple 30 años de edad.

Con el kilometraje acumulado y la experiencia que han dejado sinsabores y las victorias, Pacheco tiene nuevas metas. “Quisiera decir que quiero correr al ritmo de Récord Mexicano; es la ambición más grande que tengo a corto plazo, pero los Juegos Olímpicos no es el lugar para buscarlo, en esa situación son carreras tácticas, de ritmo lento, pero si me siento en gran posibilidad de hacer un Top10, claro que se puede dar un resultado así”, garantizó Pacheco Orozco.

Guiado bajo las instrucciones del entrenador Enrique Hernandez, Joel planifica un 2021 en el que el primer trimestre será de preparación específica, en abril busca contender en eventos de pista en Estados Unidos (en 10,000m), si la contingencia sanitaria lo permite, y en mayo buscar uno de tres posibles 21k e Europa, para en junio comenzar un segundo macro ciclo hacia la cita pendiente: Tokio 2020.

Por: Katya López