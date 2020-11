Asegura la 'Cobrita' Luna que recibió amenazas e insultos de la Barby Juárez

Luego de que Mariana la "Barby" Juárez causará polémica por acusar a la "Cobrita" Luna de hacer trampa y modificar sus guantes en su última pelea, fue durante el momento en que se anunciaba a ala ganadora, cuando la boxeadora la acusó frente a las cámaras.

En ese momento, Luna trato de conservar la calma, pues sabía que tiene la consciencia tranquila, ya que no hizo trampa, pero en respuesta recibió una serie de amenazas y groserías por parte de su rival.

Aseguró que durante el combate la Barby no dejó de insultarla en ningún momento e incluso la amenazo de que en próximos enfrentamientos no tendrá ningún tipo de consideraciones con la "Cobrita" por lo que debería cuidarse en esos casos, pues no puede tener la misma actitud ante la boxeadora que le robó el título.

Este es el momento de la pelea tras su triunfo:

¡IN-CRE-Í-BLE! uD83DuDE31



La 'Barby' Juárez sigue inconforme e interrumpe la entrevista de la victoria de la 'Cobrita' Luna. uD83DuDE14



¿Qué opinas de esta actitud de la veterana boxeadora? uD83EuDD14#ElTemploTUDN | #ElTemplo | #Box



uD83DuDD34 En vivo

uD83DuDCFA TUDN MEX | TUDN USA | @micanal5 pic.twitter.com/NXXFszTeTU — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 1, 2020

Al respecto, Luna aseguró que trato de mantener la calma pues continuo con su trabajo en el ring, intentando no hacer caso a todo lo que decía su rival con tal de no desconcentrarse durante el encuentro, pues posiblemente esa era la estrategia para conservar el cinturón.

Afirmó que otras boxeadoras ya le habían advertido sobre esta estrategia de la pugilista, la cual consistía en tratar de distraer a su rival y emitir una serie de insultos y se la pasa hablando durante el combate con el objetivo de distraerlos.

Finalmente, declaró que no le tiene miedo, pues sabe que lo que hace forma parte de su estrategia, por lo que si se da la posibilidad de tener un nuevo combate con gusto aceptará rencontrarse en el ring.