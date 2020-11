Carlos Palomino recibirá gran homenaje

El sonorense Carlos Palomino, excampeón mundial welter del CMB, recibirá un homenaje en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de ser el primer pugilista de la entidad que levantó el puño con un título verde y oro.

Palomino, quien después de su retiro en 1979 culminó sus estudios académicos y se dedicó a la producción y a la actuación, planea además hacer una película sobre su vida que hable desde su infancia, sus inicios en el ring y su carrera en Hollywood.

“Siento un gran orgullo de que se me haga este homenaje en mi tierra, trabajé durísimo para llegar a ser campeón. Todo comenzó con mi papá, que desde niño me decía que no habría ningún otro deporte que yo pudiera practicar más que el boxeo y yo le dije: 'pos mátame si quieres, pero yo no voy a boxear', él siempre quiso tener un hijo campeón mundial y fue hasta que hice el servicio militar en Estados Unidos que empezó mi carrera amateur; jamás pensé que sería boxeador, pero lo hice con tremendo trabajo, dedicación y disciplina”, comentó el ex pugilista, quien hizo siete defensas de su cetro CMB y enfrentó a figuras como Roberto ‘Manos de Piedra’ Durán, entre otros.

Aunque soñaba con la unificación con el también mexicano Pipino Cuevas, no se logró el pleito, luego de que perdió en su octava defensa y al no permitirle la revancha, decidió enfocarse en su desarrollo académico en el séptimo arte, sin dejar atrás el amor por el boxeo y con una estela que deslumbra aún en las memorias del deporte sonorense.

Palomino recibirá un reconocimiento este 20 de noviembre, durante la función que se realizará en el auditorio del Parque Bicentenario ‘La Tortuga’ de San Luis Río Colorado, una velada que tendrá nueve pleitos con la nueva sangre del pugilismo mexicano, encabezada por el enfrentamiento entre el sonorense Taylor ‘Tungsteno’ Quijada ante el duranguense Gohan Rodríguez, un duelo que el 21 de agosto pasado vivió su primer enfrentamiento y no dejó nada para nadie, al ser un explosivo combate que dejó las tarjetas empatadas para las dos esquinas; sin embargo, para la próxima cita se pondrá sobre la mesa el título Internacional Supermosca del CMB.

“Quedaron muchas cosas al aire, pero estoy seguro que nos hemos preparado bien para brindar la mejor pelea. Los dos queremos el título, estoy consciente de que mi rival también va a dejarlo todo allá arriba; sé que será incluso una mejor pelea que la primera, pero hasta pienso que será una pelea de pronóstico reservado”, expresó Gohan.

La instalación que albergará el encuentro fue recientemente remodelada con una inversión de casi 70 millones de pesos y es considerada una de las cinco mejores obras que se rehabilitaron en 2019; tan sólo en el municipio de San Luis Río Colorado se ha hecho una inversión de 32 mdp para reactivar el deporte en la sociedad, desde impulsar la práctica del boxeo o la del beisbol.

Por: Katya López